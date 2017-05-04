Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения
2 мая в 15-20 дежурную часть отдела полиции № 16 поступило сообщение о том, что неизвестный, находясь в магазине по Черноисточинскому шоссе, под угрозой применения ножа похитил у продавца товар. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой смогли выяснить детали совершенного нападения.
По словам продавца, 34-летней женщины, зашедший в магазин мужчин попросил продать алкоголь, на что продавец ответила, что магазин не торгует алкогольной продукцией. Тогда покупатель попросил продукты, сигареты, минеральную воду, которые продавец сложила в пакет и назвала сумму к оплате около 1400 рублей. По поведению посетителя женщина поняла, что тот не собирается оплачивать покупку и потянулась к тревожной кнопке, так как объект торговли находится под охраной частной организации. В этот момент злоумышленник достал из кармана складной нож и, пригрозив продавцу, начал перелезать через прилавок. Испуганная женщина выбежала через запасной выход, а спустя несколько минут, вернувшись в магазин, позвонила в полицию.
Как рассказала заместитель начальника отдела полиции № 16 подполковник Дмитрий Рублев, в результате грамотных действий сотрудников уголовного розыска удалось оперативно раскрыть тяжкое преступление. Сыщики незамедлительно изучили записи камер видеонаблюдения, в том числе и системы «Безопасный город», благодаря чему был установлен автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, и получить изображение предполагаемого преступника, находившегося в машине в качестве пассажира. Им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью 26-летний житель Ленинского района.
На задержание автомашины были ориентированы дежурные экипажи. Указанный автомобиль был задержан сотрудниками ДПС на территории Тагилстроевского района. Водитель указанного автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, допустив наезд на препятствие. При осмотре салона машины часть похищенного имущества была изъята.
Следственным подразделением отдела полиции № 16 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 162 УК Российской Федерации (Разбой), предусматривающей наказание до восьми лет лишения свободы.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»