Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения

| 04.05.2017 | Новости | Комментариев нет

2 мая в 15-20 дежурную часть отдела полиции № 16 поступило сообщение о том, что неизвестный, находясь в магазине  по Черноисточинскому шоссе, под угрозой применения ножа похитил у продавца товар. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой  смогли выяснить детали совершенного нападения.

По словам продавца, 34-летней женщины, зашедший в магазин мужчин попросил продать алкоголь, на что продавец ответила, что магазин не торгует алкогольной продукцией. Тогда покупатель попросил продукты, сигареты, минеральную воду, которые продавец сложила в пакет и назвала сумму к оплате около 1400 рублей. По поведению посетителя женщина поняла, что тот не собирается оплачивать покупку и потянулась к тревожной кнопке, так как объект торговли находится под охраной частной организации. В этот момент злоумышленник достал из кармана складной нож и, пригрозив продавцу, начал перелезать через прилавок. Испуганная женщина выбежала через запасной выход, а спустя несколько минут, вернувшись в магазин, позвонила в полицию.

Как рассказала заместитель начальника отдела полиции № 16 подполковник Дмитрий Рублев, в результате грамотных действий сотрудников уголовного розыска удалось оперативно раскрыть тяжкое преступление. Сыщики незамедлительно изучили записи камер видеонаблюдения, в том числе и системы «Безопасный город», благодаря чему был установлен автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, и получить изображение предполагаемого преступника, находившегося в машине в качестве пассажира. Им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью 26-летний житель Ленинского района.

На задержание автомашины были ориентированы  дежурные экипажи. Указанный автомобиль был задержан сотрудниками  ДПС на территории Тагилстроевского района. Водитель указанного автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, допустив наезд на препятствие. При осмотре салона машины часть похищенного имущества была изъята.

Следственным подразделением отдела полиции № 16 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 162 УК Российской Федерации (Разбой), предусматривающей наказание до восьми лет лишения свободы.

NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *