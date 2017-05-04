Ребёнок попал под колёса иномарки в Нижнем Тагиле (видео)
04.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
3 мая в Нижнем Тагиле на улице Черных под колёса иномарки попал 13-летний ребёнок.
Он переходил дорогу по пешеходному переходу, в это время к месту подъезжал автомобиль Volvo под управлением 65-летнего тагильчанина. Мальчик попал под колёса авто.
Видео с камер наблюдения СетиТагила
С ушибом коленного сустава и лопаточной области ребёнок попал к медикам.
Мальчику было назначено амбулаторное лечение, передает ОГИБДД.
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