«Хочешь победить врага – воспитай его детей»
В 2018 г. десант «агентов перемен» высадится в «неблагополучных школах» Свердловской области, об этой возможности рассказал представитель программы «Учитель для России», презентация которой прошла 25 апреля в «Ельцин-центре». «Мы размышляем над темой выхода в Свердловскую область, и есть вариант, что мы выйдем в 2018 или в 2019 сюда», — сказал представитель программы Алексей Мицкевич.
Программа «Учитель для России» стартовала два года назад в Москве, Московской и Воронежской областях. Кроме того, в прошлом году «агенты перемен» появились в Калужской и Тамбовской областях. Смысл программы заключается в том, чтобы заменить учителей «старой школы», которые, как объясняют организаторы программы, далеки от современных детей и, «когда ребёнок достаёт смартфон на уроке, воспринимают это как вызов». Выпускники вузов (причём не только педагогических) проходят отбор и несколько этапов подготовки, в том числе обучение, после которого становятся обладателями сертификатов о переквалификации — и могут отправляться работать в школе с детьми. Программа рассчитана на «неблагополучные школы», где дети не имеют возможности получить качественное образование — программа позволит им «учиться у лучших специалистов, отобранных профессионалами в своей сфере», правда сфера эта бывает далека и от педагогики, и от России — адаптация к российским условиям ведётся с привлечением международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
«Эта программа ничем не отличается от других многочисленных программ, когда наши «западные партнеры» приезжают в Россию и начинают обучать наших специалистов по западным методикам, которые, как оказывается на деле, полностью не соответствуют российской действительности, ментальности и той фундаментальной базе, на которой основываются в том числе наши специалисты, — сказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. — Часто следование (иногда даже слепое копирование) западным образовательным стандартам абсолютно не приживается на нашей территории, приносит очень большой ущерб нашей образовательной системе, нашему подрастающему поколению, мы почему-то по-прежнему считаем, что именно западные образцы являются самыми лучшими. Хотя многие лучшие западные практики открыто и откровенно говорят, что они берут за основу именно советское фундаментальное образование»
В этом году «Учитель для России» расширяется только внутри уже «завоёванных» областей — вглубь в прямом смысле слова, потому что, как сказал представитель программы, «в Москве и больших городах с образованием все в порядке». «Учитель для России» – это, прежде всего, педагог в глубинку, в деревню — куда современный выпускник вуза ни за что не поедет. Программа предлагает «приманку» в виде доплаты (25-30 тыс. руб. в зависимости от региона), плюс оплата съемного жилья и перспективы роста не только в профессии — после двухгодичной практики в школе выпускники программы могут получать гранты от зарубежных партнеров и заниматься бизнесом. То есть, если не хочешь быть учителем для России, сможешь стать бизнесменом и выполнить завет Дмитрия Медведева — «учителя, идите в бизнес». Сегодня в России действуют 116 учителей «агентов перемен», 8 из них — из Уральского региона.
«На мой взгляд, в условиях ухудшающейся социально-экономической ситуации тот инструмент, который придумали наши «западные партнеры», достаточно эффективен, потому что учителя (все, конечно, зависит от конкретного региона) являются одним из самых малообеспеченных слоев населения государства среди, по крайней мере, бюджетников. В этом контексте надо в очередной раз отдать должное дальновидности наших «партнеров», которые прекрасно понимают, что самым главным стимулом в нынешней ситуации в России является материальная обеспеченность,» — комментирует Никита Данюк.
Как отмечает эксперт, то, что люди сами себя называют «агентами перемен» повод задуматься над тем, а действительно ли такая программа несет нам пользу? У нас уже были «агенты перемен» в конце 80-х годов в Советском Союзе, у нас были «агенты перемен» в 90-е годы, которые, в общем, переменили нашу экономику. Что из этого получилось, мы можем наблюдать. А если эти «агенты» еще полностью переформатируют образовательную сферу?
Учителя должны быть направлены в глубинку и это с технологической точки зрения очень выгодный шаг, говорит эксперт: «Действительно, в нашем государстве существует очень большая проблема, когда люди, которые живут в деревнях, в глубинке, они лишены элементарных условий, чтобы, например, дети получили качественное образование даже на уровне школы, я уж не говорю на уровне университета. В этом и есть технология – использовать уязвимые места в государстве, те «дыры», которые не может закрыть государство в силу тех или иных причин».
Как сообщил ответственный за привлечение и отбор участников Алексей Мацкевич (который, кстати, не имеет ни педагогического образования, ни опыта работы в школе: закончил Технологический университет, работал в сфере продаж в нескольких западных компаниях, руководил рекрутинговой компанией, был консультантом в компаниях «Яндекс» и NAI Becar, был соучредителем иностранных социальных интернет-сервисов — то есть к педагогике и учительству имеет не самое близкое отношение), в прошлом году было около 2 тыс. заявок, а реально в проект вошли 89 человек. Конкурс — 25 человек на место, и отбор идёт самый тщательный, в первую очередь «агенты перемен» должны обладать «критическим мышлением» и «черпать информацию из разных источников», а не только из официальных СМИ, учебников и методичек. Напомним, «Учитель для России» — это аналог американской программы, которую учредил тот самый BCG. В России среди спонсоров подключился Сбербанк и Высшая школа экономики.
«Мы бы не смогли выйти два года назад, если бы Сбербанк России не сделал стартовые вложения, помощь мы получили на самом начальном этапе, он в нас поверил, и он до сих пор является самым главным донором проекта», — рассказал представитель проекта «Учитель для России».
«К сожалению, в настоящий момент такое заведение как Высшая школа экономики является одним из главных локомотивов тех либеральных реформ, которые осуществляются и в нашей экономике, и в нашем образовании.- поясняет Никита Данюк. — Причем удивительным образом все эти реформы очень неуспешные, мягко говоря, и при этом сами же реформаторы, которые являются главными идеологами этих реформ, считают, что они недостаточные и нужно еще больше реформировать и либерализовать и экономическую сферу, и образовательную сферу нашей страны. В общем, эта ситуация достаточно странная, на мой взгляд».
Что касается далеко идущих планов наших «западных партнеров», то контроль над образовательной системой государства, по большому счету, помогает достичь геополитических и геоэкономических долгосрочных целей и задач.
«Это связано с тем, что образование, так или иначе, и на среднем уровне, и на уровне высшей школы готовит будущее страны, готовит потенциальную элиту государства, — объясняет автор книги «От информационной войны к информационному террору» Никита Данюк, — И в этом контексте человек, чье мировосприятие будет сформировано строго по западному образцу, по определению будет очень удобным персонажем, благодаря которому можно будет транслировать различные идеи, новации, которые будут помогать, опять же, разрушать наше государство и способствовать тому, чтобы Россия превращалась в придаток коллективного Запада».
На сегодняшний день программа реализуется в 42 странах мира. Рекрутер Алексей Мицкевич заверил, что «Учитель для России» — «не часть этой глобальной программы».
«В России это абсолютно российский проект, мы не связаны с глобальным проектом», — сказал он.
На презентацию в Екатеринбурге пришли около двух десятков молодых специалистов, все они мечтают изменить мир. Эксперты считают, что площадка была выбрана не случайно, депутат Законодательного собрания Александр Ладыгин сказал, что, по его мнению все укладывается в рамки продолжающегося в стране этого неолиберального курса, в целом, превращения нас в этакую Колумбию: «И «Ельцин-центр» тут, безусловно, впереди России всей идет. Ведь что такое «ельцинизм»? Это неолиберальные реформы плюс «колумбизация» всей страны. В этом смысле все закономерно и логично».
«Что касается действий наших «западных партнеров», в частности в Екатеринбурге, мне кажется, это неслучайно, — говорит Никита Данюк. — Сейчас, по большому счету, Екатеринбург является либеральной столицей России, именно в Екатеринбурге вокруг «Ельцин-центра» сосредоточены основные движения и политические силы, которые хотят изменить Россию по западному образцу. Иными словами, превратить самобытное государство в очень неумелую копию западных стран. Поэтому, по поводу Екатеринбурга, к сожалению, констатация факта — «Ельцин-центр» стал местом притяжения всевозможных организаций, которые под псевдогуманитарными предлогами на самом деле хотят достичь только одной цели – разрушения российской государственности, переписывания ее истории и, соответственно, изменения социокультурных кодов».
Естественно, программа привлекает молодых людей и гуманистическими целями — одно из условий для будущего учителя — никогда не кричать на учеников. Они заинтересованы и в хорошей стипендии, и в возможности в будущем работать на крупную корпорацию или создать собственный бизнес, получив грант. Всем интересно — как же пройти конкурс и занять заветное место «агента перемен»? Конечно, здесь говорят о «Даре учителя», который выявляется на курсе «летнего института», есть и ещё важные критерии.
«Мы смотрим на знание английского языка, но не в смысле преподавателя английского языка, а вообще — когда человеку не нужен английский, а он его выучил — это своего рода достижение, которое для нас тоже, как «лакмусовая бумажка». Это важный момент — если человек выучил английский язык, значит, он хотел получать информацию из разных источников», — рассказал Алексей Мицкевич.
Что же значит наличие у будущего «учителя для России» критического мышления, такого важного для обучения современного поколения?
«Нам важно, чтобы человек не получал информацию только из одного источника, — повторил Мицкевич, — чтобы не было, например, «только телевизор» или «только радио». Чтобы какой-то один учебник или одна книга не была единственным источником, чтобы ребёнок мог смотреть на любой вопрос в 360 градусов, так, чтобы не было каких-то экстремальных точек зрения на любую проблему».
Странно, ведь обычно любой учитель, а не только «агент перемен», для своей работы и научной деятельности и так никогда не использует исключительно одну книгу. А что касается учебников, то после 1991 года в образовании появилась серьезная путаница от переизбытка этих самых источников информации (учебники получали одобрение Министерства практически без разбора — это привело не только к резкому падению стандартов образования, но и к опасному разногласию с идеей целостности государства, национальной идентичностью, не говоря уже об исчезновении патриотизма как такового). Проблему обозначили на федеральном уровне — не один раз пытались создать единый учебник хотя бы по истории или литературе, так как обилие учебных пособий и методичек стало бедой образования. Может быть, здесь имеется в виду совсем другое? Например, возможность использовать не только отечественные учебники, но и зарубежные, не только телевидение и радио, но и интернет-сообщества, которые сегодня распространены наравне с официальными СМИ, но не всегда информация в них достоверна. Использование социальных медиа в образовании и организации молодёжи — тема «горячая», особенно после «крестового похода детей Навального».
«Когда наши «западные коллеги» говорят о том, что необходимо черпать из разных источников, они почему-то забывают, что в тех же странах Западной Европы, я уже не говорю про США, существует несколько тем, которые являются одними из главных в истории этих государств, которые являются абсолютно табуированными. И где восприятие и понимание этих тем с разных точек зрения вообще абсолютно неприемлемо. То есть это, опять же, манипуляции, двойные стандарты, когда именно в нашем государстве именно по поводу нашей истории пытаются руководствоваться принципом «история многогранна,» — говорит Никита Данюк.
Что касается интернета, то действительно сейчас молодежь живет в определенном информационном «коконе», считает эксперт. Старшеклассник черпает информацию не из учебников, не из книг — как бы печально это ни было. Библиотеки — это уже практически рудимент в нашем информационном обществе. Дети из своих гаджетов, планшетов заходят в соцсети. И в данном случае тот тип мышления, который существует среди нашей молодежи, особенно среди школьников, это клиповый тип мышления. Такими людьми легче управлять, они редко когда будут докапываться до сути дела, воспринимая готовые порции информации с определенным посылом — и воспринимают все как истину. Таким образом, социальные сети и свободный доступ в интернет могут быть как благом, когда школьник будет повышать свой уровень знаний, так и инструментом разрушения интеллектуального базиса.
«Поэтому мне кажется, что использование новых технологий – это, безусловно, очень важно и очень нужно, но эти инновации должны внедряться в систему под очень строгим контролем. Необходим контроль государства, потому что государство крайне заинтересовано в увеличении нашего образовательного и интеллектуального потенциала. Но при этом, оставляя все на откуп различным некоммерческим западным организациям, фондам, оно фактически самоустраняется из одной из самых главных сфер в целом в государстве, — говорит Никита Данюк. — Вообще, с точки зрения «цветных революций» – это уже отдельная тема, потому что «цветные революции» в последнее время очень часто используют различные мессенджеры и соцсети, потому что это технологии конфликтной мобилизации, когда уже не нужно организовывать какие- либо подпольные ячейки. Поэтому, да, безусловно, различные социальные сети, интернет-площадки могут быть инструментом позитивным, который помогает развиваться, но в данном случае это развитие должно происходить только под строгим контролем».
Будет ли достаточный контроль над подобными образовательными программами? В некоторых областях, действительно, с программой сотрудничает Министерство образования — потому что давать хорошее образование необходимо и какая радость, что этим занимается какое-то негосударственное объединение. Но эксперты знают примеры, когда за ширмой «гуманитарных ценностей», строится долгосрочный план с совсем не гуманитарными целями. Часто западные некоммерческие структуры неоднократно (доказано эмпирически) использовали свою деятельность в гуманитарно- образовательных сферах для того, чтобы не просто критиковать государство, а для того, чтобы заниматься антигосударственной деятельностью (порой даже противоправной) – очевидно, что даже если программа может быть реализована, то и местные чиновники, и федеральные должны осуществлять очень строгий надзор.
«Во-первых, давайте разберем вопрос принципиально – в сфере управления весь подход неолибералов, (что в России, что в мире) сводится к одному – максимально снять с чиновника ответственность за вверенную ему сферу. То есть у чиновников не только в образовании наступил сегодня «золотой век», потому что сбылась их мечта – управлять всем, не отвечая ни за что. Поэтому в образовании контроля не будет, будет контроль за поступлением средств наверх. То есть они будут решать вопрос, кто с кем делится и в каких пропорциях. То, что в народе называется «откатами», — рассуждает депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ладыгин. — А за пределами коррупционной схемы контроль будет минимальный. Кроме того, как говорил Карл Маркс, воспитатель сам должен быть воспитан. Поэтому как мы можем этих критически мыслящих учителей направить в школу, когда не мы воспитали это поколение критически мыслящих учителей?»
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оо, «Ельцин-центре» — гадюшник подгаживать начал.