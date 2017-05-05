Библиотекари Нижнего Тагила читали детям о войне
Библиотеки Нижнего Тагила присоединились к Международной акции «Читаем детям о войне». В детских садах, школах, библиотеках 4 мая звучали лучшие литературные произведения о Великой Отечественной войне.
В библиотеке №7 побывали учащиеся школ № 33, 50, 1. Второклассники специально для этой встречи надели праздничную форму. Библиотекарь Дина Уникель вслух прочитала им рассказы Сергея Алексеева «Брестская крепость», «На Мамаевом кургане», «Мутти» и Евгения Воробьева «Обрывок провода». Потом дети рассуждали: что такое отвага? кто может стать героем? страшно ли на войне?
Здесь же для семиклассников подготовили литературную композицию «Поэзия моя, ты – из окопа». Библиотекарь Оксана Лежнева рассказала, что на фронтах Великой Отечественной воевало более полутора тысяч писателей и поэтов, более 400 из них – погибли. Конечно, эта статистика неточная, как и любые другие цифры военных потерь.
Внимательно ребята слушали факты биографии поэтов. Узнали, что Булат Окуджава со своим товарищем полгода добивались в военкомате, чтобы их взяли на фронт в 17 лет, а потом сами написали свои повестки. Оказалось, «Жди меня» Константин Симонов написал как письмо в стихах любимой женщине на Урал, вскоре оно было опубликовано в газете и стало одним их самых популярных стихотворений о верности и любви в годы тяжелых испытаний.
В завершении встречи все ее участники почтили память погибших минутой молчания.
В Центральную библиотеку пришли учащиеся 5-го класса школы №32. О том, как жили в годы войны, детям рассказала Галина Виноградова. В 1941 году ей было 4 года. Женщина и сейчас помнит, как голодала семья, как вещи обменивали на крупу и муку, как собирали весной на поле мерзлую картошку, как варили суп из крапивы и лебеды.
Затем ребятам прочитали рассказ Бориса Полевого «Последний день Матвея Кузьмина». А после чтения попытались разобраться, почему же офицеры фашистской армии так боялись русских? Что их пугало в характере Матвея Кузьмина. Ребят поразил героический поступок Матвея, который завёл в засаду фашистских солдат. Многие школьники сказали, что они тоже готовы защищать свою Родину.
В библиотеке № 1 четвероклассникам из гимназии № 18 предложили подумать, почему мы до сих пор говорим о войне, хотя прошло более 70 лет. Библиотекарь Татьяна Лазарева прочитала рассказ Михаила Зощенко «Бедный Федя» о грустном мальчике, который потерял на войне маму, но в итоге обрел новую семью. Во время чтения делали паузы и размышляли над жизненными вопросами: когда человеку бывает грустно, можно ли чужую женщину назвать мамой, что такое милосердие. Школьники рассказывали свои истории и ко всем важным выводам приходили сами: «мы живем очень хорошо, у нас есть любящие родители, над нами мирное небо, а нашим сверстникам в годы войны приходилось бороться за свою жизнь». Ребята усвоили, что сегодня детям войны за 80 и каждый из них – тоже герой.
Библиотекари в рамках акции провели 44 беседы. Более 500 детей в Нижнем Тагиле в этот день прослушали произведения о Великой Отечественной войне.
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