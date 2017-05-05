Митинг памяти, посвященный 72-ой годовщине Победы, прошел в Ленинском районе
В Ленинском районе состоялся митинг, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Администрация Ленинского района совместно с Домом детского творчества Ленинского района выступили организаторами мероприятия.
У памятника рабочим ВМЗ, погибшим в годы войны, собрались более пятисот тагильчан. Ветераны, школьники, студенты, сотрудники предприятий и организаций района пришли на это историческое место, чтобы почтить память тех, кому обязаны счастьем жить под мирным небом.
С приветственными словами и поздравлениями к участникам и гостям митинга обратились заместитель главы Администрации города по социальной политики Валерий Суров, глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев, председатель Совета ветеранов Ленинского района Анатолий Комаров и председатель совета ветеранов ВМЗ Клара Кувардина.
Воспитанники Дома детского творчества читали стихи и от лица всей молодежи обещали помнить о Великой победе, бессмертном подвиге дедов и прадедов.
Юные кадеты школы № 21 поздравили ветеранов с Днем Победы, вручили цветы, выращенные своими руками. Минутой молчания почтили память тех, кто ценой своей жизни приближал этот день. Белые воздушные шары были запущены в небо.
Прохожим и участникам митинга школьники раздали георгиевские ленточки — символ воинской доблести и славы советского народа. Митинг завершился возложением венков и цветов к мемориалу.
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