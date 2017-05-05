Тагильский тренер-преподаватель стал победителем конкурса «Мастер педагогического труда»
С 24 по 28 апреля 2017 года в городе Стерлитамак (Башкирия) состоялся XII Всероссийский конкурс «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы». Честь Свердловской области на этом конкурсе защищал тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ «Уралочка» имени Н.В.Карполя» Еремкин Виктор Петрович. Право представлять Свердловскую область и наш город Виктор Петрович завоевал на окружном этапе данного конкурса, который проходил с 1 по 4 декабря 2016 года в Нижнем Тагиле, заняв 1 место в номинации «Специалисты в области физической культуры и спорта образовательных организаций дополнительного образования детей и общественных физкультурно-спортивных объединений».
Виктору Петровичу за победу в финальной части конкурса противостояли тренеры-преподаватели из города Ростов-на-Дону, Орел, Петропавловск-Камчатский и Стерлитамак. Программа конкурса включала в себя два тура: первый – теоретический (защита автореферата по выбранной теме), второй – практический (проведение фрагмента тренировки на группе обучающихся).
По итогам теоретического конкурса Виктор Петрович набрал 126 баллов, что позволило ему стать лидером в гонке за главный трофей конкурса.
По итогам практического конкурса тагильский тренер-преподаватель, не просто показал лучшее тренировочное занятие, а получил наивысший 181 балл.
С результатом 307 баллов тренер-преподаватель ДЮСШ «Уралочка» имени Н.В.Карполя» Ерёмкин Виктор Петрович занял 1 место в номинации «Специалисты в области физической культуры и спорта образовательных организаций дополнительного образования детей и общественных физкультурно-спортивных объединений».
Второе место занял представитель города Петропавловск-Камчатский (сумма баллов 279), третье место занял представитель города Ростов-на-Дону (сумма баллов 269).
Впервые в истории проведения данного конкурса первое место среди тренеров-преподавателей занял наш тагильчанин – Ерёмкин Виктор Петрович!
Поздравляем Виктора Петровича с заслуженной победой и желаем ему профессиональных свершений, новых рекордов, понимания и уважение воспитанников, достижение целей и крепкого здоровья!
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