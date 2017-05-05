Детские манежи подарили Дому ребенка при женской колонии
05.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
У малышей и работников Дома ребенка, который работает при ИК-6 (г. Нижний Тагил) ГУФСИН России по Свердловской области большой праздник, привезли красивые, новые манежи. Малыши рады новым манежам, в которых они чувствуют себя прекрасно. Такой подарок стал возможен благодаря шефскому участие исправительных колоний.
Помощь в изготовлении манежей оказали ИК-5, ИК-12, ИК-13, ЛИУ-51, которые дислоцируются в г. Нижний Тагил.
Администрация Филиала «Дом ребенка» ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России благодарит за оказанную помощь детям учреждения и надеется на дальнейшее сотрудничество.
NTGS.RU