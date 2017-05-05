Сотрудники полиции и дошколята поздравили ветеранов с Днем Победы
Накануне воспитанники детского сада №30 села Николо-Павловское и инспектора подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 21 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» в преддверии 72- ой годовщины со Дня Победы с трепетом и особым удовольствием поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.
Дошкольники и их педагоги устроили настоящий праздник для ветеранов и тружеников тыла. Под руководством педагогов дети выучили стихи и песни на патриотическую тематику, а также подготовили танцевальные номера. Концерт стал настоящим подарком для зрителей и гостей мероприятия, а выставка детских рисунков тронула ветеранов до глубины души, которые радушно наблюдали за выступлением ребят.
Сотрудниками дошкольного учреждения были продемонстрированы кадры военной хроники, после которых у гостей мероприятия наворачивались слезы на глазах. Не менее трогательным моментом встречи стало вручение открыток с Днем Победы, которые ребята смастерили своими руками.
С поздравительными словами к ветеранам Великой Отечественной войны обратилась начальник отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции №21 майор Светлана Сараева. Она выразила слова благодарности и глубокой признательности за их ратный подвиг и самоотверженный труд в те трудные для нашей страны времена. Вручая сладкий подарок, Светлана Николаевна отметила, что сотрудники органов внутренних дел желают всем ветеранам здоровья, процветания и благополучия, чтобы был мир и покой во всех семьях.
Закончилось мероприятие памятным фотографированием и чаепитием, за которым приглашенные ветераны делились эмоциями и вспоминали о тяжелых фронтовых буднях, о себе, о том, как сложилась их жизнь после войны.
«Хочется верить, что такое теплое мероприятие непременно поможет сохранить память о наших ветеранах и передать ее следующему поколению», — добавила майор Сараева.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»