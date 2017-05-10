Уралвагозавод провел детский «Воентур»
В рамках празднования 72-летия Победы подростки, оставшиеся без попечения родителей, смогли прикоснуться к истории Уралвагонзавода – предприятия, внесшего огромный вклад в Победу над фашистскими захватчиками. Ребята побывали в цехах легендарного предприятия, узнали этапы развития отечественной бронетехники и своими глазами увидели машины, которые стали визитной карточкой России.
Организатором экскурсии выступили Уралвагонзавод, головное предприятие корпорации УВЗ, и Уральская ассоциация туризма. В мероприятии приняли участие воспитанники двух детских домов Екатеринбурга: ГБПОУ СО «Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж» и ГРУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Октябрьского района города Екатеринбурга».
— Такие экскурсии важны. Они формируют мировоззрение, дают возможность почувствовать уважение к труду, к Родине, к ее истории и к настоящему. Ребята должны знать, какой индустриальной мощью обладает наша страна. Это первая экскурсия подобного рода, где предусмотрено посещение производственной площадки, музея и полигона, — отметила Алла Пислегина, директор выставочного комплекса Уралвагонзавода.
Участники детского «Воентура» побывали в вагоносборочном цехе, где в годы войны создавались легендарные «тридцатьчетверки», а сегодня — инновационный подвижной состав. Познакомились с самым современным металлообрабатывающим оборудованием метизного цеха, сотрудники которого, узнав, что к ним едут гости, обеспечили теплый прием и приготовили сладкие подарки. Приятным дополнением программы стал обед в настоящей рабочей столовой.
В музее бронетанковой техники Уралвагонзавода детям рассказали об истории танкостроения. Они смогли не только посмотреть на танки, но и забраться внутрь машин, почувствовать себя настоящими танкистами.
Полигон «Старатель» стал местом, где подростки впервые увидели мощную боевую машину в действии. Т-72Б3 уверенно проходил трассу, вращался вокруг своей оси, преодолевал стенку, гребенку, горку и другие препятствия, ставил дымовую завесу. Не меньший восторг у ребят вызвала возможность сфотографироваться на фоне Т-90С.
На все вопросы гостей ответил инженер-конструктор АО «УКБТМ», автор книги «Танки Уралвагонзавода» Дмитрий Колмаков. Он рассказал о преимуществах и особенностях уральских машины и вручил каждому свою книгу. В ней в доступной и увлекательной форме рассказывается об удивительном мире танков, созданных в Нижнем Тагиле. Каждый желающий получил автограф автора, сообщает пресс-служба УВЗ.
© ntagil.org
УВЗ пообещал, что сокращений раб.мест не будет. Хорошо, если выполнит. НТМК скрывает сокращения под видом увольнения по статьям, перевода в другие организации, договоров на досрочный уход на пенсию и т.п.