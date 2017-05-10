Действия коллекторов, угрожавших жительнице Нижнего Тагила из-за долга отчима, будут расследовать в рамках уголовного дела
По требованию прокуратуры в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в связи с действиями коллекторов, угрожавших местной жительнице, сообщается на сайте Генпрокуратуры России в среду.
Установлено, что отчим жительницы Нижнего Тагила в марте 2016 года заключил договор с микрофинансовой организацией на 35 тыс. рублей. По договору мужчина обязался за год вернуть организации более 80 тыс. рублей. С марта по апрель прошлого года отчим выплатил более 11 тыс. рублей, а с мая выплаты прекратил.
По данным прокуратуры, после очередного пропуска срока выплаты в апреле 2017 года девушке и ее матери по телефону стали угрожать убийством и избиением. Постоянные звонки с угрозами и оскорблениями были и ночью, что нарушило отдых и спокойствие семьи, говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).
Как сообщалось, в середине апреля прокуратура начала проверку по сообщениям средств массовой информации о незаконной деятельности сотрудников коллекторской организации, которые угрожали девушке по телефону из-за долга отчима.
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их же вроде узаконили, а они сёравно наглеют?
Какая власть, такие и законы. Такие и коллектора.
Наконец-то! Обратка заработала. А то была какая-то легализация бандитизма. Давайте больше дел против вымогателей! Нарабатывайте практику!