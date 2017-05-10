В Тагильской колонии осужденные изготовили десятки необычных поделок
К празднику великой Победы, воспитательным отделом учреждения, была организована выставка на лучшую поделку своими руками. Участие в конкурсе приняли осуждённые разных отрядов, посещающие кружок прикладного творчества. Выставка поделок состоялась в актовом зале школы в период праздничных дней. Для своих работ осуждённые использовали подручные материалы, такие как нитки, бумага, клей, скотч, акварельные краски, сухие ветки, камешки и самодельный «пластилин», состоящий из хлеба и соли.
Какой-то определённой тематики, для работ участвующих в конкурсе, не задавалось и каждый художник мог свободно пофантазировать на своё усмотрение. Больший приоритет всё-таки имела весенняя тема, которая представляла собой экспозиции олицетворяющие приход весны. Также преобладали поделки связанные с празднованием дня великой Победы. Все работы вызывали позитивные чувства, видно было, что авторы вложили в них свои старания и положительные эмоции. По результатам отбора, авторы лучших работ будут отмечены почётными грамотами, а итоги объявят в клубе учреждения при общем награждении.
NTGS.RU