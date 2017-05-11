Спортивные мероприятия. Май 2017.
11.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
12 – 14 мая 2017 года в физкультурно – оздоровительном комплексе «Президентский» (пр. Уральский, 65) состоятся открытые региональные соревнования по художественной гимнастике «Мисс Весна», посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Начало соревнований в 10.00 часов
Торжественное открытие турнира состоится 12 мая в 14.00 часов.
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13 мая 2017 года на мототрассе МБСОУ «Клуб автомотоспорта «Лидер» по адресу ул. Балакинская, 61 состоится открытое первенство города по мотокроссу, посвящённое Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественное открытие состоится в 11.45 часов.
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