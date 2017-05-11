Суд признал ловившего покемонов в храме Екатеринбурга блогера виновным
11.05.2017 | Новости | 3 комментария|
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме, виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает РИА Новости.
Мера наказания будет названа позднее.
В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.
Как сообщалось, прокурор потребовал приговорить видеоблогера Руслана Соколовского к трём годам и шести месяцам колонии. Отмечалось, что подсудимый не согласен с предъявленным ему обвинением.
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Комментариев: 3
ну и аминь. Закончили эпопею. Я же говорил что ему дадут условно.
«…Я же говорил что ему дадут условно…» (Нафаня)
«…Мера наказания будет названа позднее…» (в статье)
??? Типичный ватриот.
Расстрелять…(шутка). Это же не Сердюков с Васильевой и остальной бандой.