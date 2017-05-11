Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских посетил Нижний Тагил
Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских с рабочим визитом посетил Нижний Тагил. Вместе с генеральным директором АО «НПК «Уралвагонзавод» Александром Потаповым он осмотрел строящийся медицинский центр АО «НПК «Уралвагонзавод», сообщили в окружном информационном центре аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО.
Директор центра Вячеслав Назаров рассказал, что в 2011 году было принято решение о строительстве новой современной заводской поликлиники. Лечебное учреждение предназначено для амбулаторно-поликлинического и консультативно-диагностического обслуживания взрослого населения и проведения периодических и предварительных профосмотров из расчета 150 медосмотров ежедневно. Площадь новой поликлиники составляет более 17 тысяч квадратных метров.
Говоря о социальном развитии Нижнего Тагила на брифинге после осмотра медицинского центра, Игорь Холманских напомнил, что Президент России Владимир Путин дал соответствующие поручения в 2013 году. Полпред выразил уверенность, что работа по развитию Нижнего Тагила будет продолжена.
После этого полномочный представитель Президента РФ ознакомился с ходом ремонтных работ дороги Нижний Тагил – Серебрянка. В соответствии с поручением главы государства губернатору Свердловской области необходимо в срок до 1 июня принять меры по приведению автомобильной дороги от Нижнего Тагила до села Серебрянка в эксплуатационное состояние.
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