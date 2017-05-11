Утвержден план мероприятий по подготовке и проведению Дня города-2017
Глава города Сергей Носов подписал постановление «О подготовке и проведении Дня города-2017». Документом утвержден план мероприятий по подготовке и проведению городского праздника, а также положение о городском смотре-конкурсе среди районов и организаций, приуроченном к 295-летию Нижнего Тагила.
2017 год в России объявлен Годом экологии. Празднование Дня города в Нижнем Тагиле пройдет под девизом «Чистый город начинается с тебя». Старт подготовительным мероприятиям дан зимой. В образовательных учреждениях были организованы выставки и творческие конкурсы, посвященные экологии, международному Дню земли, всемирному дню водных ресурсов и международному дню птиц. Практически все организации, предприятия, образовательные учреждения и общественные объединения приняли участие в весенних субботниках. Эта работа будет продолжена до конца года. Большой блок благоустройства городских объектов и территорий включает в себя ремонт дорог и тротуаров, реконструкцию и организацию игровых и спортивных площадок, озеленение городских объектов, кронирование и посадку деревьев.
В частности, во всех районах Нижнего Тагила запланировано отремонтировать 250 детских площадок, обустроить 300 цветочных клумб на придомовых территориях, высадить 100 тысяч корней цветов, 1,5 тысячи кустарников и 400 деревьев.
Крупные и средние предприятия Нижнего Тагила, а также общественные и молодежные организации, образовательные и культурные учреждения, управляющие компании, ТОСы поборются за звание лучших в 17 номинациях городского смотра-конкурса среди районов и организаций к Дню города-2017. Материалы и отчеты предоставляются районными оргкомитетами в управление промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города до 20 июня. Имена победителей члены городского оргкомитета определят не позднее 7 августа.
Кульминацией празднования 295-летия Нижнего Тагила станет торжественное собрание, которое планируется провести 12 августа в обновленном цирке. Кроме того, для тагильчан и гостей города будет организовано множество развлекательных мероприятий на нескольких площадках: Лисьей горе, городской набережной, Театральном сквере и парке имени А.П. Бондина. Программа всех мероприятий будет размещена на официальном сайте города, сообщает пресс-служба муниципалитета.
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