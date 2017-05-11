В Нижнем Тагиле по материалам полиции осужден местный житель за совершение кражи
Накануне в Нижнем Тагиле состоялся суд в отношении местного жителя за совершение кражи в состоянии алкогольного опьянения.
18 февраля 2017 года в вечернее время в дежурную часть отдела полиции № 16 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» поступило сообщение от местной жительницы, что в одной из комнат общежития по улице Тагильская у нее пропал планшетный компьютер с картой памяти в комплекте с зарядным устройством стоимостью около 3000 рублей. На место происшествия выезжала следственно – оперативная группа, которая установила, что в период с 10 до 15 часов в данной комнате, где произошла кража, в гостях у хозяина комнаты находились двое молодых людей, которые распивали спиртные напитки. Один из них был знаком собственнику комнаты, второй – нет. В ходе оперативно – розыскных мероприятий в короткое время сыщиками уголовного розыска двое «гостей» были доставлены в отдел полиции, где один из них дал явку с повинной в совершенной краже. Злоумышленником оказался 32 – летний неработающий, ранее судимый за побои, разбой и кражи, который в феврале 2016 года освобожден из мест лишения свободы. С его слов, он пришел в данную комнату общежития впервые. Воспользовавшись тем, что хозяин комнаты спит,, будучи в состоянии алкогольного опьянения, а его приятель отвлекся и не наблюдает, тайно с тумбы кровати похитил чужое имущество, которым распорядился по своему усмотрению.
По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК Российской Федерации было возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело.
Накануне состоялся суд в отношении обвиняемого. В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину по предъявленному ему обвинению. Суд приговорил гражданина к 10 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Все похищенное возвращено законной владелице.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»