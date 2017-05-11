Транспортный парк «УБТ-Сервис» пополнился новой дорожной техникой
Транспортный парк ООО «УБТ-Сервис» пополнился новой дорожной техникой. Как сообщает пресс-служба предприятия, приобретена прицепная подметально-уборочная машина «Scandia» для чистки улиц. До этого автопарк компании пополнился тремя самосвалами грузоподъемностью 20 тонн каждый и двумя погрузчиками.
В 2016 году силами «УБТ Сервис» отремонтировано 12 дорог Нижнего Тагила. Работы включили в себя замену дорожного полотна, частичную замену бортового камня и благоустройство прилегающих территорий. Всего было уложено 117 402 квадратных метров асфальтобетонного покрытия и установлено 3 544 метра бортового камня. Зимой из города вывезено свыше 100 000 тонн снега, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущий сезон.
Сегодня в зону обслуживания компании входит Дзержинский и часть Тагилстроевского района, поселок Старатель, а также 15 сельских населенных пунктов, в том числе Верхняя Ослянка и Усть-Утка.
В настоящее время компания участвует в аукционе на ремонт дорог Нижнего Тагила, будет претендовать на работы по текущему эксплуатационному содержанию дорожного полотна. В планах также приступить к программе по восстановлению тротуаров, продолжить реализацию программы «Парки и скверы».
Планируется продолжить и ставшие уже традиционными благотворительные акции. Так, в 2016 году в парке «Солнечный» на Ленинградском проспекте были благоустроены все парковки, установлены детские горки. Также была оборудована парковка у городского Дворца детского и юношеского творчества. В 2017 году основное внимание будет уделено спортивным объектам.
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