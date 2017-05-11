На Лисьей горе состоится масштабный национальный фестиваль
20 мая в Нижнем Тагиле пройдет этнографический фестиваль «Тагильский калейдоскоп». В нем будут представлены культуры разных национальностей России и мира
20 мая на Лисьей горе с 13 до 16 часов пройдет этнографический фестиваль «Тагильский калейдоскоп». Организаторы фестиваля, среди которых Администрация города Нижний Тагил, Центр развития туризма и Нижнетагильский филиал РГППУ, предложат гостям множество активностей, которые раскроют культуру разных национальностей России и мира.
Главное действо сосредоточится на главной сцене праздника у грота. Концертно-развлекательная программа включит в себя национальные песни, танцы, показательные выступления, а также разнообразные розыгрыши. На концерте выступят коллективы дворцов культуры и представители национальных диаспор Нижнего Тагила. Зрителей ждут русские народные, украинские, грузинские, татарские, армянские казахские, испанские, немецкие и восточные номера. Кульминацией конкурсной программы станет выбор Мисс и Мистера «Тагильский калейдоскоп», которые станут самые активные гости в лучших национальных костюмах. А людей, пришедших в любых национальных костюмах, ждут гарантированные подарки.
Прекрасную возможность приобрести уникальный подарок подарит ярмарка декоративного-прикладного творчества и народных промыслов «Национальный сувенир». А гастрономическая площадка познакомит гостей фестиваля с деликатесами разных стран. Большую спортивную площадку с национальными играми разных стран готовит Нижнетагильский филиал РГППУ, Федерация Айкидо в Нижнем Тагиле и «Бюро йоги». Среди них – лапта, гиревой спорт, айкидо, масс-рестлинг и другие виды спорта, в которые смогут померить силы все желающие. А любители йоги смогут, взяв с собой коврик, пройти курс приветствия солнцу (Сурья Намаскар) под открытым небом. Многопрофильный центр «Ситарам» организует детскую и семейную площадку и предложит множество развлечений и мастер классов. Это рисование мандал для детей и мини-занятия по сплочению семьи.
При входе на территорию проведения фестиваля гостей будет ждать дерево желаний — каждый желающий сможет загадать желание и привязать ленточку на дерево. Кроме того, Центр развития туризма города Нижний Тагил организует обзорную экскурсию по Лисьей горе.
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