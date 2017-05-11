Итоги финала Чемпионата Свердловской области по баскетболу среди женских команд
В канун Дня победы в спортивном зале «Старый соболь» прошли игры «Финала четырех» Чемпионата Свердловской области по баскетболу среди женских команд. Вновь, как и в 2014 году, победитель определялся в формате «Финала четырех». Всего в Чемпионате приняли участие 20 женских команд: 10 команд Дивизиона «Центр» играли в Екатеринбурге, а предварительный этап Дивизиона «Север» проходил с ноября 2016 года в Нижнем Тагиле. К сожалению, в последние два года как таковой Чемпионат не проводился.
Надеемся, что традиция определять сильнейшую женскую команду в мире регионального баскетбола удастся сохранить и в следующем сезоне. Инициатива возобновить проведение областного Чемпионата принадлежит тагильскому «Старому соболю».
В первый игровой день баскетболистки «УПИ» не испытали проблем в матче с баскетболистками Новоуральска. Победив со счетом 90:44 и вышли в финал. Более напряженная игра вышла между хозяйками паркета и командой УрФУ. В последней десятиминутке более мобильные екатеринбурженки одержали победу со счетом 82:68.
В матче за третье место «Старый соболь» в непростом для себя поединке смог одержать победу над командой Новоуральска 61:71, причем десятиочковое преимущество было достигнуто в концовке встречи. Екатеринбургская команда девушек из УПИ стали обладателями золотых медалей.
Добавим, что в тагильских спортшколах баскетболом занимается более 450 девушек и девочек, поэтому перспектива у женского баскетбола есть. Кстати, в новейшей истории тагильского баскетбола женская команда «Талильчанка» в 2011 году, в дебютном для себя сезоне, завоевала серебряные медали по баскетболу.
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