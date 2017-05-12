В культурном центре «Дом Окуджавы» начались экскурсии
Когда и почему семья Булата Окуджавы приехала в Нижний Тагил, где жил и учился будущий поэт, как сфабриковано дело против его отца — об этом узнали первые посетители «Дома Окуджавы».
Экспозиция о жизни и творчестве Булата Окуджавы расположена в трех комнатах. В одной из них воссоздана обстановка детской комнаты Булата, ее он подробно описывает в автобиографическом романе «Упраздненный театр». В другой привлекает внимание витрина с детскими прописями и учебниками 30-х годов прошлого века, здесь же октябрятская и пионерская символика: красный галстук, значки советской эпохи, горн, вымпел. В основе экспозиции третьей комнаты – мебель 60-х годов. Ее в дар «Дому Окуджавы» передала семья Чевардиных. Михаил Чевардин в 30-е годы работал вместе с Шалвой Окуджавой.
Среди редких экспонатов самиздат: «Раковый корпус» Александра Солженицына и стихи Владимира Высоцкого.
Старшеклассники школы №45 узнали также историю самого дома на Карла Маркса, 20А. По некоторым сведениям, он принадлежал купцу Белову. В одной из комнат воссоздана атмосфера купеческой гостиной 19-го века. Здесь отрывки из постановки «Купеческая Атлантида» первым посетителям представили юные актеры «Театра за столом».
Напомним, «Окуджавские дни» проходят в рамках II Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, друзья…» Узнать подробный график «Окуджавских дней», а также подать заявку на экскурсию можно на сайте
NTGS.RU