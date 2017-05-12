В Госдуме предлагают отдавать детей под опеку только родственникам

| 12.05.2017 | Новости | 1 комментарий

В Государственной думе предложили отдавать детей под опеку только их родственникам, что, по мнению депутатов, позволит избежать случаев приёма ребёнка в семью из корыстных побуждений и превращения опекунства в бизнес.

Авторы законопроекта считают, что для исправления ситуации посторонние для ребёнка люди должны иметь возможность лишь усыновлять детей — такая форма принятия в семью не предусматривает выплаты пособий на содержание подопечного.

«Случается даже так, что детей уже нет в живых или они становятся беспризорниками, а семьи продолжают годами получать за них деньги», — рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, соавтор законопроекта.

По мнению Волынец, в ряде случаев, когда детей принимают под опекунство из корыстных побуждений, им лучше оставаться в детском доме, где существует необходимый надзор и действуют проверяющие структуры.

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Есть комментарии
  1. нафаня Ответить

    а если нет родственников?

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