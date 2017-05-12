В Екатеринбурге хотят поставить памятник пьяному Ельцину
В Екатеринбурге может появиться памятник пьяному Борису Ельцину. Пост с фотографией неоднозначного монумента широко разошелся в соцсетях. Мнение общественности разделилось.
«К любому человеку нужно относиться с уважением. В смешном виде можно представлять вымышленных литературных персонажей. По отношению к реальному человеку, тем более к бывшему лидеру страны, это недопустимо. Если кому-то придет в голову в действительности установить такой памятник, я буду против», — прокомментировал идею бизнес-омбудсмен региона Елена Артюх в беседе с журналистом «URA.Ru».
Резко против монумента и председатель общественной палаты области Станислав Набойченко.
«Каждый норовит пнуть мертвого льва. Зачем такие вещи нужны в городе? Различные импровизации могут быть у себя на даче, в квартире. У кого-то из горожан это может вызвать возмущение. Я считаю, что это проявление бескультурья», — уверен Набойченко.
Однако есть и те, кто считает, что памятник имеет право на жизнь.
«Пусть авторы этого проекта разместят его в Ельцин Центре. В городе подобный объект был бы лишним, а вот там ему самое место. Он бы вызвал различные дискуссии. Люди должны знать не только о положительных чертах правителя, но и об отрицательных. Постамент вызвал бы различные дискуссии, которые были бы полезны для понимания истории», — сказал «URA.Ru» депутат Заксобрания Андрей Альшевских.
Оценили идею и уральские коммунисты.
«Безусловно, вариант памятника очень интересный. Нельзя, чтобы люди забывали настоящую историю. Боюсь, что, правда, что в таком формате этот памятник может испортить внешний облик города. Но если жители города поддержат эту инициативу, то я против не буду», — пояснил первый секретарь Свердловского обкома ЛКСМ РФ Денис Курочкин.
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