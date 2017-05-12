Что уральцы покупали в майские праздники
Яндекс изучил онлайн-платежи жителей Уральского федерального округа и выяснили, как они провели майские праздники и что покупали в эти дни. Учитывались платежи пользователей из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Сургута и других городов региона.
Похоже, эти майские праздники многие уральцы решили провести дома: в первые дни месяца они купили на 35% меньше билетов на самолёты, чем в начале мая 2016 года. Те, кто всё-таки отправился в путешествие, в среднем за раз тратили на авиабилеты 8830 рублей. Год назад эта сумма составляла 9120 рублей.
Но, оставшись в праздники дома, жители Урала не скучали. В первых числах мая число платежей за билеты в кино, театры, музеи и на концерты увеличилось почти в пять раз по сравнению с таким же периодом прошлого года. Средний чек составил 1270 рублей. Годом ранее он был ниже — 1080 рублей.
Развлекаясь в майские праздники, уральцы не забывали готовиться к сезону активного летнего отдыха — количество покупок товаров для спорта и туризма выросло в 5,4 раза по сравнению с первыми днями мая 2016 года. В среднем за раз покупатели тратили на такие товары 6420 рублей — почти на треть больше, чем в майские каникулы годом ранее. Жители Урала не отказывали себе и в других покупках. Так, в эти майские праздники по сравнению с прошлогодними число платежей за одежду, обувь и аксессуары выросло в полтора раза, а за товары для дома — в 5,4 раза.
В исследовании учитывались платежи уральцев c 1 по 9 мая и за такой же период годом ранее на сайтах, которые принимают оплату через Яндекс.Кассу. Сегодня к ней подключено больше 75 тысяч интернет-площадок по всему миру.
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