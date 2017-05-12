Открытый чемпионат по стрельбе из пневматического оружия «Юный снайпер»
13-14 мая в 11:00 в школе № 69 (Октябрьский проспект, 16 А) пройдёт открытый чемпионат по стрельбе из пневматического оружия «Юный снайпер».
Турнир состоится при благотворительной поддержке ЕВРАЗа.
На соревнования соберутся около 60 юношей и девушек 2003-2004 годов рождения из Нижнего Тагила, Лесного, Режа, Алапаевска и Кушвы.
Организаторы соревнований — представители секции пулевой стрельбы ДЮСШ «Авиатор», которому в этом году ЕВРАЗ выделил средства на приобретение расходных материалов для тренировок воспитанников.
Один из тренеров ребят — ведущий инженер бюро технического надзора ЕВРАЗ НТМК Рожков Алексей Львович. Он на безвозмездной основе тренирует ребят в свободное от работы время. На соревнованиях Алексей Львович выступит в качестве судьи.
Ведущий инженер бюро технического надзора ЕВРАЗ НТМК Рожков Алексей Львович трудится на комбинате на протяжении 35-ти лет. За этот период работал оператором и вальцовщиком в разных подразделениях предприятия.
NTGS.RU