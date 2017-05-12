Открытый чемпионат по стрельбе из пневматического оружия «Юный снайпер»

| 12.05.2017 | Новости | Комментариев нет

13-14 мая в 11:00 в школе № 69 (Октябрьский проспект, 16 А) пройдёт открытый чемпионат по стрельбе из пневматического оружия «Юный снайпер».

Турнир состоится при благотворительной поддержке ЕВРАЗа.  

На соревнования соберутся около 60 юношей и девушек 2003-2004 годов рождения из Нижнего Тагила, Лесного, Режа, Алапаевска и Кушвы.

Организаторы соревнований — представители секции пулевой стрельбы ДЮСШ «Авиатор», которому в этом году ЕВРАЗ выделил средства на приобретение расходных материалов для тренировок воспитанников.

Один из тренеров ребят — ведущий инженер бюро технического надзора ЕВРАЗ НТМК Рожков Алексей Львович. Он на безвозмездной основе тренирует ребят в свободное от работы время. На соревнованиях Алексей Львович выступит в качестве судьи.

Ведущий инженер бюро технического надзора ЕВРАЗ НТМК Рожков Алексей Львович трудится на комбинате на протяжении 35-ти лет. За этот период работал оператором и вальцовщиком в разных подразделениях предприятия.

NTGS.RU

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