Ночь музеев-2017. Революция в искусстве.
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Акция «Ночь музеев» пройдет с 20 на 21 мая.
В день акции музей искусств будет открыт с 14.00 и до полуночи.
Стоимость БИЛЕТА:
Взрослый — 250 рублей
При предварительной покупке – 200 руб.
Студенческий, пенсионный — 150 рублей
При предварительной покупке – 100 рублей
Дети школьного возраста – 100 рублей
Дети дошкольного возраста – 50 рублей
Выставка «Доисторические насекомые в янтаре» работает по доп. билету:
Взрослый – 200 рублей
Школьный, студенческий, пенсионный – 150 рублей
Адрес: Свердловская область, Нижний Тагил, ул. Уральская, 7 и 4
Тел.: (3435) 25.24.29, 25.26.47
E-mail: artmnt@list.ru
Контактные лица: Марина Агеева, Лариса Смирных, Елена Ильина, Надежда Гундырева, Ольга Семеновых, Дарья Гудкова, Ксения Баданина, Александра Шемякина, Мария Комарова, Татьяна Стихина, Анастасия Черемных, Тимофей Подольский, Владимир Бекетов и вообще все сотрудники музея!
ВСЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ ОТКРЫВАЮТСЯ В 14.00!
ПЛОЩАДКА 1
Уральская, 7
14.00-24.00 Работа выставки «СВЕТ ФРЕСОК ДИОНИСИЯ – МИРУ»
В «Ночь музеев» у всех посетителей будет последняя возможность познакомиться с уникальным проектом московского фотохудожника Юрия Холдина «Свет Фресок Дионисия – миру». Вы увидите фотографические композиции архитектурного пространства собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря в Вологодской области.
14.00 -24.00 Работа фотовыставки «ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ»
В фотографиях Сергея Леонидовича КИСЕЛЁВА – пейзажах, натюрмортах, портретах – чувствуется искреннее желание увидеть красоту окружающего мира и поделиться увиденным с людьми. У Вас появится возможность полюбоваться цветением маков, подсолнухов и сирени.
14.00 -24.00 Работа выставки «ДОИСТОРИЧЕСКИЕ НАСЕКОМЫЕ В ЯНТАРЕ»
На выставке Вы увидите редкие и удивительно красивые янтарные самородки с включением древних членистоногих, живших на Земле около 500 000 веков назад.
15.00 Мастер-класс «ЦВЕТЫ ИЗ БУМАГИ. Украшаем все вокруг»
Делаем яркие цветы из бумаги и украшаем музейный сквер. Весенняя пора хороша. Всё вокруг цветёт и благоухает, напоминая о скором наступлении лета.
17.00 «50 ЛЕТ ПОД НОГАМИ» в зале Русского искусства!
Авторская экскурсия галериста Евгения КОМУХИНА
Проект галереи современного искусства «SPACE PLAСE»
Фотовыставка MATTHIEU VENOT / Матьё Венот, Франция/Бретань
«Пастельные перспективы» и MANKICHI SHINSHI / Мaнкичи Шинши, Япония
17.00 Мастер-класс «ЦВЕТЫ ИЗ САЛФЕТОК»
Авторские, оригинальные цветы, которые смогут украсить одежду, помещение, да и просто поднять настроение, сделать очень легко! Творите и украшайте окружающий мир!
18.00 Показ коллекции «В СИНИХ СУМЕРКАХ ТАГИЛА»
Необычная коллекция платьев театра моды «КУРАЖ» гимназии №18 выполнена с использованием техники цианотипия, когда фотоизображение специальным способом переносится на ткань. Не упустите возможность увидеть дизайнерские работы юных модельеров, уже отмеченные специалистами в области моды.
18.00 — 20.30 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗОНЫ в зале Русского искусства «Почувствуй себя ХУДОЖНИКОМ и ИСКУССТВОВЕДОМ»
В зале русского искусства XVIII — нач. ХХ века для больших и маленьких посетителей будут работать «творческие мастерские», где каждый сможет попробовать себя в роли художника-авангардиста, искусствоведа-исследователя и пытливого музейщика.
18.10 ИМПРОВИЗАЦИОННЫЙ СПЕКТАКЛЬ театра-студии «ЗЕРКАЛО-ПЕРСПЕКТИВА»
От создателей «Пьемонтского зверя», «УФО», «Светописи»! Театр-студия «ЗЕРКАЛО» из Дворца детского и юношеского творчества и студенческий театр «ПЕРСПЕКТИВА» из Нижнетагильского государственного социально-педагогического института подготовили для вас приятный сюрприз! https://vk.com/ts_zerkalo
Только в эту ночь театральный эксперимент «ПЛЕЙБЕК» — где оживают истории, рассказанные зрителем, и превращаются в мини-спектакль. Они первые, кто открыл эту форму импровизации в Нижнем Тагиле. Не забывайте: «Театр – место, где сбывается то, о чём зритель и не мечтает в своих снах»!
18.40 Сценическая композиция «РЕВОЛЮЦИЯ В ИСКУССТВЕ»
Накануне Революции 1917 года и после нее было явное противостояние в мире искусства. Что отстаивали художники, поэты, музыканты, кинематографисты? За какие идеалы боролись? Рассмотрим непредвзято, спустя 100 лет! Какую сторону выберете вы? Перед вами развернется настоящий поэтический СПОР о сущности творчества, любви, судьбе России и роли Революции в ней.
19.20 Музыкально-поэтическая композиция «РОМАНТИКИ ОКТЯБРЯ»
Революция и Гражданская война подняли настоящую новую волну в русском искусстве – молодую, напористую, громкую. Молодых творцов того времени – с их горящим сердцем, верой в определенный путь России, особой щемящей правдой – можно назвать РОМАНТИКАМИ ОКТЯБРЯ.
Услышать их голос, почувствовать их правду вам поможет выступление Алексея Владимировича МИРОНОВА – кандидата филологических наук, заведующего отделением сценических искусств НТГСПИ, а также выступление преподавателей и студентов отделения.
20.00 Концерт ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ на выставке «Свет Фресок Дионисия – миру»
В разнообразном мире музыки есть музыка особая – МУЗЫКА ДЛЯ ДУХА. Она созвучна иконописи, стремящейся передать нам красоту «горнего мира», показать «небо на земле».
В 20.00 эту особую ДУХОВНУЮ МУЗЫКУ для нас исполнит хоровой ансамбль «КЛАССИКА-МИКС» под руководством регента Юлия АВРАМЕНКО, а также Наталья ВОРОНИНА, которая подарит нам величественные звуки ОРГАНА.
20.30 «50 ЛЕТ ПОД НОГАМИ» в зале Русского искусства!
Авторская экскурсия галериста Евгения КОМУХИНА
Проект галереи современного искусства «SPACE PLAСE»
Фотовыставка MATTHIEU VENOT / Матьё Венот, Франция/Бретань
«Пастельные перспективы» и MANKICHI SHINSHI / Мaнкичи Шинши, Япония
21.00-22.00 Традиционный АУКЦИОН «МАКРОМИР В ИСКУССТВЕ»
Аукцион откроется фортепианным концертом от Натальи ВОРОНИНОЙ!
Аукцион – традиционен, а вот тема НЕОБЫЧНА. «МАКРОМИР В ИСКУССТВЕ» — пестрые бабочки, солнечные стрекозы, изысканные цветы. Словом, все маленькие (МИКРО) красоты этого большого (МАКРО) мира. Яркие эмоции, пьянящий азарт, радость приобретения – аукцион даст вам возможность все это пережить. Все на охоту!
22. 00 Легендарный фильм Андрея ТАРКОВСКОГО «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» на выставке «СВЕТ ФРЕСОК ДИОНИСИЯ – МИРУ»!
ПЛОЩАДКА 2
Уральская, 4
С 14.00 Игровая программа «ПОИГРАЙ СО МНОЙ»
Забытые игры, развлечения. Игры являются для детей чудесным способом познания мира. А для взрослых это возможность вспомнить своё детство и вместе с детьми окунуться в этот светлый мир.
С 17.00 Просмотр фильмов о красоте ПРИРОДЫ И ДУШИ
17.00 Кинопоказ художественного фильма «Белый плен». Реж. Фрэнк Маршалл (2 часа)
19.00 Кинопоказ документального фильма «Атлантида русского севера». Реж. Софья Горленко (1ч.12 мин).
20.15 Кинопоказ художественного фильма «Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Реж. Ким Ки Дук (1ч.38 мин.)
21.53 Кинопоказ художественного фильма «Монах и бес». Реж. Николай Досталь (1 ч. 53 мин)
17.30 и 21.00 Мастер-класс «КОЗОЧКА» из мочала
Как много удивительно трогательных и «теплых» народных кукол можно сделать из самых простых природных материалов. Нарядная добрая «КОЗОЧКА из мочала» одна из них!
18.10 Презентация СТИХИЙНОЙ выставки Сергея ДАНИЛОВА (Екатеринбург)
Сергей ДАНИЛОВ – личность уникальная и разносторонняя https://vk.com/sedanilov. Он и талантливый поэт, и неординарный художник, и музыкант, и ученый… Продолжать можно и дальше. Не упустите возможность познакомиться с творчеством Сергея ДАНИЛОВА, послушать его стихи под музыкальное сопровождение, увидеть картины!
18.20 Мастер-класс «МЕХЕНДИ»
Мехенди – индийское искусство росписи тела хной. Предлагаем Вам прикоснуться к восточному таинству и наслаждаться узором своей кожи. Для вас работает мастер Юлия КОМУХИНА
Оплачивается отдельно!
18.50 Мастер-класс «БУКАШКИ – насекомые из проволоки»
Природа дарит нам столько красоты, что просто попытаться скопировать ее уже искусство. Попробуйте повторить затейливый рисунок крыльев, изящный изгиб лапок насекомых из проволоки. И создать необычный сувенир!
19.30 «КВАРТИРНИК» от учеников студии «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ»
Вас ждет зажигательное, музыкальное мероприятие в прекрасной компании! Давайте вспомним о чудесной традиции МУЗЫКАЛЬНЫХ КВАРТИРНИКОВ вместе с учениками студии «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ»
20.00 Мастер-класс «ИНТЕРЬЕРНЫЕ ЦВЕТЫ»
Цветы – одно из прекраснейших чудес природы! Создайте произведение, которое украсит интерьер вашего дома или квартиры.
20.10 Интерактивная выставка «ЧУВСТВО ВОЙНЫ»
На выставке ветерана Великой Отечественной войны Леонида Ефремовича БУРАКОВА «Графика. Воспоминания» будет работать интерактивная зона «ЧУВСТВО ВОЙНЫ». Посетители смогут попробовать обед (хлеб, суп, чай) военного времени, примерить солдатскую шинель, повесить на плечо автомат, услышать звуки войны, написать письмо солдату и проверить свои знания о войне в викторине… Организаторы — студенты Нижнетагильского социально-педагогического института.
20.30 Выступление вокально-экспериментального коллектива «ЖЕНИТЬБА ХРЮШИ»
Вокально-экспериментальный коллектив «Женитьба ХрюШи» — лауреаты различных конкурсов. Они исполнят песни на собственные стихи, стихи Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого… Музыкальность у них тесно переплетается со словом, и поэтому поэтические строки по-особому трогают и запоминаются.
В 21.00 музыканты исполнят честные и трогательные, мужественные и проникновенные песни о ВОЙНЕ – специально для посетителей выставки «Графика. Воспоминания» Леонида Буракова – ветерана Великой Отечественной войны
Для всех желающих работает ФОТОЗОНА
Как же обойтись в Ночь без памятных снимков? Году экологии посвящается… Сделать незабываемые фото вы сможете в специальной тематической фотозоне, которую подготовила студия декора «ЯГОДА МАЛИНА».
Забыли фотоаппарат?
Не расстраивайтесь!
В «Ночь музеев» для всех желающих оставить профессиональные фото в окружении прекрасного работает ФОТОГРАФ Татьяна ЗАКРЖЕВСКАЯ
5 снимков — 100 рублей
10 снимков — 200 рублей
ПЛОЩАДКА 3
Площадка перед музеем
16.00 Акция «РАСЦВЕЧИВАЕМ МУЗЕЙНЫЙ САД»
17.30 Арт-митинг «ИСКУССТВО В МАССЫ»
Что-то зачастили в __17 -м году митинги… кто за «правых», кто за «левых», кто за «красных», кто за «белых»…
Остались те, кто за прекрасное? Встречаемся на акции «МИР. МАЙ. МУЗЕЙ!»
Весело, задорно открываем «Ночь музеев»!
Поем частушки про искусство, скандируем лозунги за искусство и слушаем песни коллектива «Женитьба ХрюШи»
Да здравствует прекрасное!
17.30 ЯРМАРКА МАСТЕРОВ
Уникальные авторские произведения прикладного искусства молодых мастеров Нижнего Тагила в одном месте! Здесь можно будет купить сувениры на любой вкус.
22.15
FIRE
Жжем!
Когда зажигаются звезды… у нас зажигаются «блуждающие» огни!
Огненно-пиротехническое шоу от КОМАДЫ «ТРЕФ»
Весь вечер для Вас работает кафе «РАУТ»!
ВНИМАНИЕ! В программе возможны изменения, дополнения и неожиданные СЮРПРИЗЫ!
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