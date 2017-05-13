В Нижнем Тагиле суд освободил из колонии заключенного с гепатитом и инвалидностью по зрению
Ленинский районный суд Нижнего Тагила освободил из ИК-12 по Свердловской области 57-летнего инвалида первой группы по зрению Игоря Климина, сообщили «Медиазоне» в правозащитной организации «Зона права» со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.
В ходе заседания прокурор поддержал соответствюущее ходатайство. Представитель администрации и лечащий врач также не возражали против освобождения Климина.
У Климина выявлены посттравматическая катаракта левого глаза, ядерная катаракта правого глаза, язвенная болезнь и хронический гепатит «С».
Согласно истории болезни, у него также зафиксирован атеросклероз сосудов головного мозга и гипертоническая болезнь второй степени.
«Тюремные врачи неоднократно рекомендовали Климину покупать лекарства за свой счет или за счет родственников. Ему требуются пройти курсы сосудорасширяющей терапии. У него наблюдается отслойка сетчатки обоих глаз, что привело к высокой, осложненной миопии. Необходимая операция проведена не была», — рассказал Бушмаков.
Климину показано медикаментозное лечение и консультация офтальмолога и терапевта. Он также нуждается в трости, медицинском тонометре с речевым выходом и диетическом питании.
Отмечается, что за время отбывания наказания Климин получил 5 поощрений от администрации колонии: 4 — за хорошее поведение, 1 — за активное участие в воспитательных мероприятиях, и характеризуется удовлетворительно.
Климин нуждается в постоянном постороннем уходе и после освобождения он будет проживать с сыном.
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