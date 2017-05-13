Атака без границ: организации в десятках стран пострадали от вируса-вымогателя WannaCry
В пятницу по всему миру прошла волна хакерских атак с использованием программы ransomware WanaCrypt0r 2.0 (WannaCry). По данным «Лаборатории Касперского», хакеры произвели более 45 тысяч попыток заражения различных систем в 74 странах. Целями злоумышленников, вымогавших выкуп за доступ к зашифрованным вирусом файлам, стали, в частности, ряд медучреждений в Великобритании, испанская телекоммуникационная компания Telefonica, американский почтовый гигант FedEx, российские Сбербанк, «Мегафон» а также МВД и МЧС России.
Десятки тысяч компьютеров в 74 странах были заражены 12 мая вирусом-шифровальщиком WanaCrypt0r 2.0 (также обозначается как WannaCry). Вредоносная программа, требующая для разблокировки выкуп в размере $600 в криптовалюте Bitcoin, поразил компьютерные системы целого рада крупных организации по всему миру, в том числе российские ведомства.
Первыми о масштабном распространении вируса сообщили программисты из команды MalwareHunterTeam, опубликовавшие соответствующее сообщение ещё в 4 утра 12 мая.
«Ransomware-вирус WanaCrypt0r 2.0 чертовски быстро распространяется», — сообщила группа. Согласно их данным, больше всего атак на момент утра пятницы наблюдалось в России, Тайване и Испании.
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