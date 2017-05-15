В Нижнем Тагиле местный житель осужден за неоднократную езду в пьяном виде
Суд вынес приговор ранее судимому за имущественные преступления 38-летнему жителю Нижнего Тагила за неоднократное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
8 ноября 2015 года в полночь у дома по улице Победы в микрорайоне Красный Камень сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» остановили автомашину ГАЗ-3110, за рулем которой находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. На основании результатов освидетельствования, согласно которым содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя составило 0,649 мг/л, что значительно превышает уровень нормы, нарушитель был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и лишен права управлять автомобилем на 3 года.
Материалы по административному правонарушению в отношении тагильчанина попали в отдел по исполнению административного законодательства. При проверке по розыскным, оперативно-справочным материалам и учетам было установлено, что ранее с 2004 по 2015 годы в отношении нарушителя было составлено 13 административных протоколов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, водительское удостоверение было изъято инспекторами ГИБДД.
На основании данных протоколов, за каждое правонарушение мировыми судьями Нижнего Тагила злостному нарушителю были назначены наказания в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 24 месяца и 36 месяцев. Наказание по каждому факту исполняется самостоятельно. Таким образом, по совокупности сроков административных наказаний, дата окончания исчисления срока лишения права управления транспортным средством истекает только в июне 2030 года.
На основании вступившего в законную силу уголовного законодательства в дознании было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК Российской Федерации.
Однако спустя месяц мужчина вновь попал в поле зрения сотрудников ДПС. Около 6 утра инспекторы ДПС остановили его автомашину в районе строительного техникума на проспекте Мира, в очередной раз тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Еще одно уголовное дело возбудили в полиции в отношении нарушителя.
Накануне в мировом суде Тагилстроевского района состоялось рассмотрение уголовных дел. Вердикт суда — 1 год 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»
Отчаянный. Заядлый. И не очень умный гражданин.
Очень точно вы себя охарактеризовали. Хотя есть, что добавить…