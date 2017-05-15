Закрытие XXII филармонического концертного сезона
Нижнетагильская филармония объявляет о закрытии XXII концертного сезона 23 мая в 18:30!
Настоящий фейерверк «Зарубежных мировых хитов».
It»s my Life, Show must go on, Let it be, Сandy man, Stop легендарных групп Beatles, ABBA, Deep Purple, Bon Jovi, Queen, Scorpions.
На сцене Большого зала филармонии — эстрадно-симфонический оркестр под управлением Евгения Сеславина , а это всегда яркое представление, в котором соединяются потрясающая музыка, удивительные голоса и самые мощные позитивные эмоции.
Вы привыкли думать, что симфонический оркестр – это обязательно классическая или академическая музыка?
Тогда вам пора пересмотреть свои взгляды.
На сцене Нижнетагильской филармонии в ярком исполнении будет звучать классика рока и мировой поп — музыки.
Шоу музыкантов и солистов «Зарубежные мировые Хиты» по-своему уникально! Такое событие вряд ли можно пропустить и поклонникам рока, и поклонникам классики.
«Зарубежные мировые хиты» – это новый проект, объединяющий симфонических музыкантов и вокалистов.
Весь вечер со сцены будут звучать голоса солистов филармонии и приглашённых исполнителей:
Светланы Кашиной, Елены Кричкер, Олеси Мещаниновой, Екатерины Волковой и др
Место проведения: Большой зал филармонии (пр. Ленина, 31)
Дополнительную информацию можете узнать по телефонам: 41-98-47
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