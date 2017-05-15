В Свердловской области дети отравились найденными в лесу лекарствами
15.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Шестеро детей в Свердловской области отравились лекарствами, найденными во время прогулки по лесу, сообщает региональная прокуратура. Инцидент произошел накануне вечером.
Шестеро детей в возрасте от 9 до 13 лет во время прогулки недалеко от села Большое Трифоново нашли и употребили медицинский препарат бронхолитического действия. В результате их пришлось госпитализировать.
«По данным больницы, угрозы жизни несовершеннолетних не имеется. Дети находятся под наблюдением врачей», — уточняет прокуратура.
Ведется проверка, в том числе касательно того, как просроченные препараты оказались в лесу.
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