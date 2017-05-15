В Свердловской области дети отравились найденными в лесу лекарствами

| 15.05.2017 | Новости | Комментариев нет

Шестеро детей в Свердловской области отравились лекарствами, найденными во время прогулки по лесу, сообщает региональная прокуратура. Инцидент произошел накануне вечером.

Шестеро детей в возрасте от 9 до 13 лет во время прогулки недалеко от села Большое Трифоново нашли и употребили медицинский препарат бронхолитического действия. В результате их пришлось госпитализировать.

«По данным больницы, угрозы жизни несовершеннолетних не имеется. Дети находятся под наблюдением врачей», — уточняет прокуратура.

Ведется проверка, в том числе касательно того, как просроченные препараты оказались в лесу.

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