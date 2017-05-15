Спортивный обзор
В доме спорта «Уралец» прошёл Региональный турнир по дзюдо среди юношей 2002-2004 г.р., памяти В.И. Хозяинова. В копилке тагильских спортсменов 13 медалей различного достоинства, в том числе 4 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых. Победителями в своих весовых категориях стали Романов Станислав (в/к до 50 кг), Бузилов Вадим (в/к до 55 кг), Лихачев Егор (в/к до 73 кг) и Шихалеев Данил (в/к до 81 кг). Вторые места заняли Красиков Захар (в/к до 46 кг) и Андреенко Никита (в/к до 50 кг). Третий результат показали Голубицкий Павел (в/к до 42 кг), Лобанов Данил (в/к до 46 кг), Насыров Никита (в/к до 50 кг), Трусов Евгений (в/к до 55 кг), Селиванов Павел (в/к до 81 кг), Уланов Марк (в/к свыше 81 кг) и Джелия Данил (в/к до 38 кг). Тренируются призёры в МСДЮСШОР «Уралец» и МДЮСШ № 2 под руководством тренеров-преподавателей Хамзина А.А., Вернигора Д.С., Ларина В.В. и Путилова В.А.
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В Магадане завершились Всероссийские соревнования по дзюдо «Праздник дзюдо». Воспитанники МСДЮСШОР «Уралец» стали обладателями бронзовых медалей — Бузилов Данил (в/к до 55 кг) и Швецов Антон (в/к до 36 кг). Тренируются призёры под руководством тренера-преподавателя Хамзина Алексея Ахатовича.
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В г.Окуловка состоялся Кубок России по гребному слалому. Тагильские гребцы стали обладателями серебряных медалей в командных гонках в составе Губенко Никита/Доронин Евгений/Лабасов Дмитрий (байдарка-одиночка); Максимов Виталий/Снегирёв Юрий/Храмцов Дмитрий (каноэ-одиночка); Ларионов Дмитрий/Губенко Никита, Максимов Виталий/Снегирев Юрий, Храмцов Дмитрий/Лабасов Дмитрий (каноэ-двойка). По итогам соревнований получили право на участие в первенстве мира в Братиславе: Храмцов Дмитрий (каноэ-одиночка юноши), Лабасов Дмитрий, Малышев Максим (байдарка мужская юноши), Губенко Никита (байдарка мужская юниоры). Тренируются спортсмены в СДЮСШОР «Уралец» под руководством тренеров-преподавателей Гвоздевой О.В., Касимова А.Ю. и Салтанова С.В.
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На стадионе «Юность» состоялся турнир по футболу памяти В.А. Волошина среди юношей 2000-2001 г.р. Команда «Нижний Тагил», тренером которой является Норин Сергей, стала победителем турнира. Второе место заняла команда МДЮСШ «Высокогорец», третьими стали футболисты МСДЮСШОР «Уралец».
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В Красноярске завершилось Первенство России и Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию, в котором приняли участие 560 спортсменов. Воспитанники МДЮСШ «Старт» заняли следующие места:
4 место – Пономарев Елисей
5 место – Копытов Егор
8 место – Зверев Алексей
9 место – Подберезников Данил
12 место – Гапеевцева Евгения
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В г.Каменск-Уральский прошёл Чемпионат и Первенство Свердловской области по спортивному ориентированию, собравшее 400 участников. Трое тагильчан стали призёрами соревнований. Тархова Ирина стала обладателем золотой медали. Третье место заняли Чирьева Ирина и Коноваова Виктория. Тренируются спортсмены в МДЮСШ «Старт» под руководством тренера-преподавателя Маркина Валерия Петровича.
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В Сургуте прошёл Чемпионат и Первенство Поволжского и Уральского федерального округа по тайскому боксу. Лучший результат показали Мнацаканян Грачья и Нефедьев Максим. На третью ступень пьедестала почёта поднялся Ахмадишин Тимофей. Все трое являются воспитанниками МДЮСШ «Старт».
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