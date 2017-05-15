История. Нижний Тагил. «Есть улица центральная…»
50 лет назад, 21 февраля 1967 года решением исполнительного комитета Нижнетагильского городского Совета депутатов трудящихся, учитывая просьбу трудящихся города и руководства Нижнетагильского металлургического комбината им. В.И. Ленина, улица Ленина была переименована в проспект Ленина.
Архивные документы и фотографии — свидетели исторических событий помогут нам окунуться в эпоху прошлых лет. А в Нижнетагильском городском историческом архиве имеются коллекции документов по истории Нижнего Тагила, фотодокументы комитета по архитектуре и градостроительству.
Проспект Ленина — самая красивая улица, на которой находятся главные достопримечательности города. Практически все здания — архитектурные памятники. Ее появление связано с первыми годами жизни Нижнего Тагила: вблизи завода образовалась улица, которая растянулась с запада на восток. Она неоднократно меняла свое название: Салдинская — Александровская — улица Ленина — проспект Ленина.
В 1837 году, после визита в наш город цесаревича, будущего Александра II, улица получила название Александровская. 30 апреля 1926 года Салдинская — Александровская переименована в улицу Ленина.
В самом начале находится здание Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Это здание 1832 года постройки являлось заводской конторой Главного управления Нижнетагильского горнозаводского округа Демидовых. Здесь с 1917 года и до начала 1990-х размещался Нижнетагильский городской Совет. В 1924 году был открыт музей краеведения. В документах фонда отдела народного образования исполнительного комитета Нижнетагильского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов имеется акт от 30 марта 1924 года об открытии музея с указанием количества экспонатов и составом библиотечного фонда.
В 1925 году на пригорке предзаводской площади установлен памятник В.И. Ленину.
Пройдя чуть дальше, увидим здание техникума советской торговли, которое принято в эксплуатацию 28 ноября 1969 года. На его месте до конца 30-х находился Входо-Иерусалимский собор.
На этой же стороне улицы, немного ниже, располагается гостиница «Северный Урал» — архитектурное здание эпохи конструктивизма. 17 ноября 1938 года президиум Нижнетагильского городского Совета депутатов трудящихся принял решение об ее открытии.
Двигаясь дальше по проспекту, попадаем в Комсомольский сквер, где в конце XIX — начале XX веков был центр общественной и культурной жизни тагильчан. Здесь находилась центральная площадь. После того, как на ней в 1898 году установили памятник Александру II, она стала называться Александровской. Здесь находились кинотеатры, гостиницы и крупные торговые дома известных купцов, таких, как К.Н. Мотылев, А.О. Лошкарев, А.И. Комиссаров. Об этом свидетельствуют статьи, опубликованные в журнале «Тагильский краевед». Сейчас эти здания являются архитектурными памятниками, объектами культурного наследия Нижнего Тагила. На площади до 30-х годов размещалось здание деревянного цирка, а с 1937-го — трамвайное кольцо.
Далее через проулок, по правой стороне улицы, видим огромный пятиэтажный дом 1959 года постройки, на месте которого стояли три дома, принадлежавших купцам Уткину, Семенову и инженеру Устинову. На противоположной стороне — Пионерский сквер, прекрасное место для прогулок и отдыха, через перекресток — кинотеатр «Современник», который сдан в эксплуатацию в 1971 году. На площади перед ним 29 октября 1981 года торжественно открыт памятник первым комсомольцам города.
Шло время, улица застраивалась многоэтажными домами, появлялись новые площади, скверы, кинотеатры.
Следуя от кинотеатра «Современник» по Театральному скверу, приближаемся к величественному зданию Нижнетагильского драматического театра, которое было принято в эксплуатацию 20 августа 1955 года. Ранее на этом месте находилось пожарное депо. Решением исполнительного комитета Нижнетагильского городского Совета депутатов трудящихся в 1955 году трамвайную остановку «Вторая городская больница» переименовали в «Драмтеатр».
Перед драматическим театром находится центральная площадь города — Театральная. Она включает в себя не только театр, но и монумент создателям первого паровоза и первой железной дороги в России Ефиму и Мирону Черепановым, открытый 4 ноября 1956 года, кинотеатр «Родина», построенный в 1958-м, а также гранитную трибуну, появившуюся в 1977-м для приема парадов первыми лицами города и области.
Далее по улице расположены жилые многоэтажные дома. Есть среди них здание по адресу: Ленина, 67, где по решению Нижнетагильского городского исполнительного комитета с 1953 по 1964 годы располагался Нижнетагильский педагогический институт.
В конце проспекта Ленина, по левой стороне, находится магазин «Детский мир». Решение о его создании было принято 22 сентября 1964 года исполнительным комитетом Нижнетагильского городского Совета. Рядом с ним восьмиэтажное здание бывшего комбината бытового обслуживания «Эра».
Проспект Ленина по праву носит статус главного проспекта Нижнего Тагила. Он был, есть и будет центром важнейших событий, отражением богатой истории города.
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