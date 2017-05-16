Омбудсмен Свердловской области встретилась с экс-нижнетагильским осужденным, по заявлению которого проводит проверку следователи
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области посетила СИЗО-1, встретилась с осужденным, по заявлению которого проводит проверку следователи
12 мая СИЗО-1 (г. Екатеринбург) ГУФСИН России по Свердловской области посетила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Во время визита омбудсмена сопровождал врио начальника СИЗО-1 подполковник внутренней службы Сергей Балашов. Татьяна Георгиевна встретилась с осужденным Б., который ранее сообщил в видеообращении о якобы имевших место пытках, которым он подвергался несколько лет назад в ИК-5 (г. Нижний Тагил). Татьяна Мерзлякова отметила, что намерена проверить информацию, сообщенную осужденным.
По информации сообщенной осужденным в настоящее время проводится проверка Следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области.
Отметим, что подобное видеообращение от другого осужденного, полученное и распространенное на блогах и в СЧМИ в 2016 году членами Общественно наблюдательной комиссии Свердловской области, не нашло своего подтверждение после проверки следователями. Три сотрудника ИК-5 отстояли свою честь и деловую репутацию в суде. Организация, опубликовавшая недостоверные данные на своем интернет-ресурсе, должна компенсировать моральный ущерб трем сотрудникам ИК-5 в общем размере 210 000 рублей (по 70000 каждому).
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