Нижнетагильская колония обеспечит сварщиков качественной спецодеждой

| 16.05.2017 | Новости | Комментариев нет

В апреле в ИК-13 (г. Нижний Тагил) для фирмы-заказчика начался пошив брезентовых костюмов для сварщиков. Только за 1 месяц дополнительно трудоустроенные 5 осужденных изготовили 442 таких костюма.

Костюм брезентовый «Сварщик» — это спецодежда сварщиков, изготовленная из брезентового материала для защиты тела человека от летящих брызг раскаленного металла и искр. Костюм состоит из куртки и брюк.

Отметим, что в учреждениях ГУФСИН пошивается швейных изделий на сотни миллионов рублей.

NTGS.RU

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