Нижнетагильская колония обеспечит сварщиков качественной спецодеждой
16.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В апреле в ИК-13 (г. Нижний Тагил) для фирмы-заказчика начался пошив брезентовых костюмов для сварщиков. Только за 1 месяц дополнительно трудоустроенные 5 осужденных изготовили 442 таких костюма.
Костюм брезентовый «Сварщик» — это спецодежда сварщиков, изготовленная из брезентового материала для защиты тела человека от летящих брызг раскаленного металла и искр. Костюм состоит из куртки и брюк.
Отметим, что в учреждениях ГУФСИН пошивается швейных изделий на сотни миллионов рублей.
NTGS.RU