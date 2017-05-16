Праздник «Белый цветок» пройдет в Нижнем Тагиле с 19 по 28 мая
Благотворительный праздник «Белый цветок» проводится в Нижнем Тагиле уже не первый раз. Акция направлена на сбор средств для кризисного центра «Ты не одна».
Старт праздничным мероприятиям будет дан 19 мая. В камерном зале Нижнетагильской филармонии в 18.00 начнется благотворительный концерт классической музыки. Желающие смогут сделать свои пожертвования и приобрести изделия ручной работы здесь же на ярмарке. Вырученные средства будут направлены на поддержку женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В кинотеатре «Красногвардеец» 23 мая состоится кинопоказ фильма «Больше, чем любовь. Николай II и Александра Федоровна». Вход на мероприятие свободный.
Завершится акция «Белый цветок» большим праздником 28 мая в парке имени А.П. Бондина с 14.00 до 17.00. На нескольких площадках будут организованы благотворительная ярмарка, мастер-классы для детей и взрослых по созданию цветов, обучению танцам. Все желающие смогут попробовать себя в роли мультипликаторов и увидеть концертную программу.
Для справки.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 32-40-85 и 8(904)177 6026. Пожертвования для кризисного центра «Ты не одна» принимаются в отделе социального служения Нижнетагильской епархии, ул. Металлургов, 32.
© ntagil.org