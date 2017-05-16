Тагильчане завоевали медали на Кубке России по гребному слалому
С 11 по 14 мая в г.Окуловка прошел Кубок России по гребному слалому. На соревнованиях разыгрывались не только медали, но и прошёл отбор в сборную команду России. Нижний Тагил представляли воспитанники спортшколы «Уралец».
По итогам командных гонок на байдарках-одиночках Никита Губенко, Евгений Доронин и Дмитрий Лабасов завоевали серебряные медали.
Ещё одно «серебро» тагильчанам досталось по итогам командной гонки каноэ-двоек. Ларионов Дмитрий/Губенко Никита, Максимов Виталий/Снегирев Юрий, Храмцов Дмитрий/Лабасов Дмитрий стали серебряными призёрами Кубка России.
По итогам соревнований право на участие в первенстве мира среди юниоров до 23 лет и юношей до 18 лет, которое пройдёт с 18 по 23 июля в Братиславе, получили Дмитрий Храмцов (каноэ-одиночка), Дмитрий Лабасов, Максим Малышев (байдарка-одиночка), Никита Губенко (байдарка-одиночка).
Тренируются спортсмены в СДЮСШОР «Уралец» под руководством тренеров-преподавателей Гвоздевой О.В., Касимова А.Ю. и Салтанова С.В.
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