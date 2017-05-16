Презентация нового электронного ресурса «Путешествие в монументальную историю»

| 16.05.2017 | Новости | Комментариев нет

18 мая (четверг) 2017 года в 12.00 приглашаем Вас в Нижнетагильский музей изобразительных искусств на презентацию нового электронного ресурса «Путешествие в монументальную историю».

Дата: 18.05.2017

Время: 12.00 – 13.00

Место: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская 7, 2-й этаж

Контактный телефон: 25-28-01, 25-24-29, 25-26-47

Контактные лица: Марина Агеева, Елена Ильина, Лариса Смирных, Александра Шемякина, Надежда Гундырева, Елена Устинова, Ирина Буторина

E-mail: artmnt@list.ru

Официальный сайт музея

NTGS.RU

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *