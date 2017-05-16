Презентация нового электронного ресурса «Путешествие в монументальную историю»
16.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
18 мая (четверг) 2017 года в 12.00 приглашаем Вас в Нижнетагильский музей изобразительных искусств на презентацию нового электронного ресурса «Путешествие в монументальную историю».
Дата: 18.05.2017
Время: 12.00 – 13.00
Место: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская 7, 2-й этаж
Контактный телефон: 25-28-01, 25-24-29, 25-26-47
Контактные лица: Марина Агеева, Елена Ильина, Лариса Смирных, Александра Шемякина, Надежда Гундырева, Елена Устинова, Ирина Буторина
E-mail: artmnt@list.ru
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