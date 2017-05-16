Житель Нижнего Тагила поблагодарил сотрудников полиции за оперативное раскрытие преступления
В адрес начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова поступило письмо жителя Тагилстроевского района Станислава Зубяка, поблагодарившего руководителя за «четкую, слаженную работу сотрудников отдела полиции № 19, которые в считанные часы раскрыли преступление».
Утром 2 мая тагильчанин, как обычно, вышел утром на работу и обнаружил, что с его автомашины Nissan Juke, припаркованной у дома по улице Гвардейской, сняты все колеса. Около машины уже стояли соседи, выражая свое негодование.
По словам Станислава, он не сразу обратился в полицию, нужно было срочно отвезти на работу супругу и предупредить свое руководство. Около 8-30 потерпевший набрал телефон 02.
В течение 30 минут по указанному адресу подъехал участковый уполномоченный, который, выяснив обстоятельства случившегося, тут же направился опрашивать жильцов дома, чтобы найти возможных очевидцев, а также проверить ближайшие торговые точки на наличие камер видеонаблюдения. Владельцу транспортного средства участковый посоветовал дождаться приезда следственно-оперативной группы.
Каково же было удивление Станислава, когда через два часа прибывшие сотрудники уголовного розыска привезли похищенные с его машины колеса.
По словам начальника отдела полиции № 19 подполковника Игоря Эркенова, с 20 апреля по 2 мая на территории обслуживания было зарегистрировано 4 факта краж колес с автомашин жителей Тагилстроевского района. Злоумышленники в ночное время при помощи домкрата поднимали автомашины, снимали колеса, оставляя транспортные средства на шлакоблоках.
Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили место сбыта похищенного имущества, одна из автомоек по улице Индустриальной. В дальнейшем в ходе грамотных действий сотрудников уголовного розыска и активной гражданской позиции работников предприятия были задержаны двое подозреваемых – жители Тагилстроевского района 20 и 22 лет. При них находились колеса, снятые с дорогостоящей иномарки. Всего сотрудники полиции изъяли три комплекта похищенных колес.
Задержанные молодые люди нигде не работают, злоупотребляют спиртным, ранее судимы за имущественные преступления. Младший из задержанных только в середине апреля освободился из мест лишения свободы.
В отношении подозреваемых возбуждено 4 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК Российской Федерации (Кража), оба находятся под подпиской о невыезде.
Тагильчанин же благодарит сотрудников полиции, оперативно вернувших ему похищенное имущество: «Если бы я покупал новые колеса и диски, мне бы это обошлось порядка пятидесяти тысяч, это для меня существенная сумма».
NTGS.RU по информации МУ МВД Росси «Нижнетагильское»