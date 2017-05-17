В Нижнем Тагиле осудили автомобильного вора
Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 39-летнего мужчины за совершение серии краж из автомобилей и угон транспортного средства.
С октября 2016 года в отделе полиции № 16 было зарегистрировано несколько сообщений о кражах из автомашин в центральной части города. Неизвестный злоумышленник в ночное время, разбивая стекло, проникал в салоны автомашин, откуда похищал аккумуляторы, инструменты, магнитолы и навигаторы, все, что представляет материальную ценность.
В ходе оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении краж был задержан 39 – летний, ранее неоднократно судимый за имущественные, в том числе и аналогичные преступления, который освободился из мест лишения свободы в июле 2016 года. Под натиском неопровержимых доказательств задержанный сознался в совершенных преступлениях. Установлено, что хищения из автомобилей подозреваемый совершал в нетрезвом состоянии совершенно спонтанно, не отдавая никаких предпочтений при выборе очередной машины. Среди потерпевших были владельцы как отечественных, так и автомобилей иностранного производства.
По словам старшего следователя отдела полиции № 16 майора юстиции Марины Паньшиной, по всем фактам краж были возбуждены уголовные дела. Но, находясь под подпиской о невыезде, подозреваемый продолжил заниматься преступной деятельностью, совершив аналогичные преступления уже в январе и феврале этого года. Кроме того, 15 февраля в вечернее время подозреваемый похитил ГАЗель, припаркованную во дворе дома по улице Пархоменко. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил на угнанной машине дорожно-транспортное происшествие у дома 71 по улице Газетной и был задержан сотрудниками полиции. Всего на счету задержанного 8 краж и угон транспортного средства.
Находясь под следствием за совершение имущественных преступлений, рецидивист был осужден мировым судом по статье 319 УК Российской Федерации за оскорбление сотрудника полиции и приговорен к исправительным работам. Позже неотбытое наказание заменили на 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
Учитывая, что подсудимый ранее судим, на путь исправления не встал, и вновь совершил умышленные корыстные преступления против собственности, также неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, суд приговорил обвиняемого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»