Нижний Тагил поддержит Всероссийскую акцию «На работу на велосипеде»
17.05.2017 | Новости | 3 комментария|
В пятницу, 19 мая, при поддержке Министерства транспорта РФ пройдёт Всероссийская акция «На работу на велосипеде».
Ее основная цель – показать, что велосипед может быть доступной и разумной альтернативой автомобилю.
Участникам акции предлагается отказаться от утренних пробок, взбодриться на день вперед и вдохновить коллег своим примером. Езда на велосипеде является хорошим способом поддержания физической формы. Кроме того, использование двухколесного транспорта позволяет разгрузить ситуацию на дорогах города.
Приглашаем тагильчан поддержать популяризацию самого экологичного вида транспорта.
Присоединяйтесь к акции!
NTGS.RU
Комментариев: 3
ага, погодка само то, велосипедная
Хочется напомнить участникам акции, что езда на транспортном средстве по тротуару запрещена ПДД. Дуйте по дорогам на свою работу!