Нижний Тагил вернется в сетку Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина
18.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В декабре на Среднем Урале пройдет два этапа.
Как рассказал ТАСС президент федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью России Дмитрий Дубровский, все работы по установке ветрозащиты к сентябрю 2017 года будут закончены.
В октябре в Нижний Тагил планируется визит технических специалистов FIS. Этапы в Нижнем Тагиле состоятся 2 и 3 декабря.
Акцент будет сделан на мужских соревнованиях, что даст российской сборной заработать дополнительные очки для получения олимпийских лицензий.
В сентябре прошлого года FIS лишила Нижний Тагил двух этапов Кубка мира – причина в отсутствии ветровой сетки.
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