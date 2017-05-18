Нижний Тагил вернется в сетку Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

| 18.05.2017 | Новости | Комментариев нет

В декабре на Среднем Урале пройдет два этапа.

Как рассказал ТАСС президент федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью России Дмитрий Дубровский, все работы по установке ветрозащиты к сентябрю 2017 года будут закончены.

В октябре в Нижний Тагил планируется визит технических специалистов FIS. Этапы в Нижнем Тагиле состоятся 2 и 3 декабря.

Акцент будет сделан на мужских соревнованиях, что даст российской сборной заработать дополнительные очки для получения олимпийских лицензий.

В сентябре прошлого года FIS лишила Нижний Тагил двух этапов Кубка мира – причина в отсутствии ветровой сетки.

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