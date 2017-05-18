В Свердловской области над колонией сбили квадрокоптер, с помощью которого злоумышленники пытались доставить смартфоны (видео)
18.05.2017 | Новости | 2 комментария|
Пресечена попытка доставки запрещенных предметов в ИК-54
Ночью 18 мая сотрудники ИК-54 (г. Новая Ляля) благодаря совместным слаженным действиям сотрудников оперативного отдела, дежурной смены и караула была предотвращена необычная попытка передачи запрещенных предметов осужденным при помощи радиоуправляемого квадрокоптера. Его обнаружили и сбили с помощью специального устройства. Злоумышленники пытались доставить 4 сотовых смартфона и сим-карты. По данному факту проводятся оперативно- розыскные мероприятия.
NTGS.RU
Комментариев: 2
Прогресс не стоит на месте )))))))))
«…Его обнаружили и сбили с помощью специального устройства…» Это что? Метла? Палка? Или еще какое чудо?