Сергей Носов стал на шаг ближе к второму мэрскому сроку
Ближайшим конкурентом на праймериз оказался замглавы города.
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов по предварительным данным победил на праймериз местного отделения «Единой России», где определяли партийного кандидата на выборы мэра в сентябре этого года. Как передает корреспондент «АиФ-Урал», окончательные итоги оргкомитет предварительного голосования подведет 18 мая.
По предварительным данным, в качестве кандидата Носова пожелали видеть 198 человек – все выборщики этих праймериз. Так как голосование было рейтинговым, часть голосов досталась и остальным претендентам на статус партийного кандидата – на втором месте оказался заместитель Носова Вячеслав Пинаев, до мэрии Путинграда работавший в областном правительстве. На третьем месте оказался спикер гордумы Александр Маслов.
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