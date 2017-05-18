В Усть-Каменогорске знакомятся с тагильской лаковой живописью
Выставка тагильских подносов «Живописное чудо» открылась в Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике в городе Усть-Каменогорск.
Мероприятие проводится в рамках музейного проекта «Из нас слагается народ», сообщает пресс-служба муниципалитета. Экспозиция включает 80 подносов известных мастеров лаковой живописи по металлу. Сергей Веселков, Нелли Кошкина, Елена Отмахова и Вера Полева объединились в группу «Квартет» и являются постоянными участниками научно-практических конференций, занимаются популяризацией народного творчества и проводят мастер-классы.
В этом году тагильские художники делятся своим творчеством с жителями Усть-Каменогорска и гостями этого города. По отзывам посетителей выставки: «Тагильские подносы являются не просто предметами быта, но представляют живописные картины, сверкающие ярким живым огнем букетов роз с пышными воздушными лепестками, оправленные мерцающими золотыми узорами орнамента».
Жители Усть-Каменогорска смогут увидеть воочию, сфотографировать и даже купить понравившееся изделия, что будет прекрасным вложением в художественную копилку каждой семьи.
«Перед нами представлены высокохудожественные произведения, – сказала заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе Тамара Быкова. — Каждая работа с индивидуальным авторским подчерком. Надеемся, что эта выставка даст толчок к новым проектам с нашими партнерами».
© ntagil.org