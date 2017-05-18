ЕВРАЗ отгрузил строительную балку на крупнейший нефтехимический комплекс России
НТМК в первом квартале 2017 года изготовил более 10 тыс. тонн двутавровой балки для строительства нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим» компании «Сибур».
Компании «Сибур» поставлено более 10 профилеразмеров двутавров из групп профилей 30Ш, 35Ш, 50Ш, 60Ш, 70Ш, 40К классом прочности С345.
Горячекатаная стальная балка — надежный элемент строительных металлоконструкций. ЕВРАЗ НТМК производит двутавры классов прочности С255, С345, С355, С390, С440 по различным нормативным документам. Использование стальных горячекатаных двутавров повышенной (С345, С355) и высокой (С390, С440) прочности позволяет снижать металлоемкость конструкций.
Двутавры ЕВРАЗ НТМК были выбраны для строительства многих крупных строительных объектов России и зарубежья. Перед отгрузкой потребителю прокат проходит испытания, в том числе, на ударную вязкость при температуре до минус 70°C, что подтверждает возможность его эксплуатации так же и в условиях Крайнего Севера.
Комплекс «ЗапСибНефтехим» строится в Тобольске, поэтому для проекта был необходим металлопрокат, устойчивый к минусовым температурам. Согласно требованиям заказчика, поставляемые для проекта двутавровые балки прошли испытания на ударную вязкость KCV при температуре минус 40°С.
ЕВРАЗ продолжит сотрудничество с ЗапСибНефтехимом.
На сегодняшний день сортамент ЕВРАЗ НТМК включает 287 профилеразмеров двутавров по российским и зарубежным стандартам. У потребителя есть возможность выбора двутавров для выполнения требований, заложенных в проекте на строительные конструкции.
«ЗапСибНефтехим» ‑ крупный инвестиционный проект нефтехимической компании «Сибур». Комплекс будет перерабатывать до 20 млрд куб. м попутного нефтяного газа (ПНГ), предотвращая его сжигание на месторождениях. Завод войдет в состав Тобольской промышленной площадки, уже объединяющей работающие производства мономеров и полимеров.
NTGS.RU