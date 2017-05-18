В Нижнем Тагиле эксперты-криминалисты соревновались на звание «лучшего по профессии»
Накануне в центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по Свердловской области прошел областной этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников экспертно-криминалистической службы, в котором приняли участие 39 лучших экспертов территориальных органов Свердловской области и подразделений Главного управления.
Открывая конкурс, заместитель начальника экспертно-криминалистического центра Главного управления полковник полиции Виталий Поляков пожелал участникам удачи и стремления к победе. Почетными гостями на состязаниях были ветераны экспертно-криминалистической службы, которые с интересом наблюдали за соревнованиями.
Участникам конкурса предстояло ответить на вопросы тестов по служебной подготовке, криминалистике, медицинской, правовой и огневой дисциплинам. После этого они выполняли практический норматив по неполной разборке пистолета Макарова. Далее конкурсанты выходили на огневой рубеж и выполняли упражнение по скоростной стрельбе с дистанции 20 метров. Счет шел на количество выбитых очков.
Затем уже в спортивном зале эксперты сдавали силовые упражнения: отжимание и упражнения на пресс для женщин, и подтягивания у мужчин, а также челночный бег. Затем конкурсанты демонстрировали свои умения в применении боевых приемов борьбы при возможном нападении и задержании злоумышленников.
По результатам конкурса третье место занял старший эксперт ЭКО МО МВД России «Асбестовский» подполковник полиции Андрей Силин, второй стала старший эксперт ЭКО УМВД России по городу Екатеринбургу старший лейтенант полиции Анастасия Топилина. Первое место заслуженно заняла эксперт отдела криминалистических экспертиз ГУ МВД России по Свердловской области старший лейтенант полиции Надежда Белозерова, которая показала лучшие результаты в физической и технико-криминалистической подготовке.
Дипломы и ценные подарки победителю и призерам вручал начальник ЭКЦ ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Андрей Костин.
Подводя итоги конкурса, Андрей Владимирович выразил благодарность руководству центра профессиональной подготовки, всем участникам конкурса: «Спасибо вам за участие, за соревновательный дух и прекрасную специальную подготовку. Успешное раскрытие преступления зависит от того, насколько скрупулезно и профессионально будут выполнены действия эксперта на первых этапах в расследовании еще даже до возбуждения уголовного дела. В этом и есть ваш профессионализм, с вас начинается успех в раскрытии преступлений, поэтому главное — совершенствуйтесь».
Победитель конкурса – старший лейтенант полиции Надежда Белозерова будет представлять Свердловскую область на Всероссийском этапе, который пройдет в городе Красноярск в сентябре.
От имени ветеранов службы к участникам конкурса обратился председатель ветеранской организации полковник в отставке Алексей Пронин, пожелав конкурсантам не останавливаться на достигнутом, всегда развиваться в профессиональном плане и не забывать сотрудничать с ветеранами экспертных служб, которые всегда готовы придти на помощь, если таковая потребуется.
NTGS.RU по информации МУ МВД России «Нижнетагильское»