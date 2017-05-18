Большой спортивный праздник Нижнего Тагила — третий забег ЕВРАЗа «Дай пять!»
Приглашаем вас 21 мая принять участие в большом спортивном празднике Нижнего Тагила — третьем забеге ЕВРАЗа «Дай пять!»
Программа праздника:
09:00—10:30: выдача стартовых пакетов в зоне стартового городка (площадь Молодежи у КДК «Современник», Ленина, 25), начало работы развлекательных зон;
11:00: старт детского забега на 1 км;
11:30: масс-старт на 5 км;
12:30: церемония награждения участников детского забега и забега на 5 км;
14:00: закрытие дистанции, завершение развлекательных мероприятий.
Для гостей будут организованы различные развлекательные мероприятия: мастер-классы по силовым направлениям, танцам. Будут работать площадки для игры в настольный теннис, дартс, стритбол, шахматы и шашки. Также гости смогут посмотреть показательные выступления профессиональных спортсменов. Для детей будет установлен батут. В распоряжении самых маленьких гостей — команда аниматоров и мастера по аквагриму. Очень ждем активных и спортивных болельщиков, которые поддержат участников забега «Дай пять!» и помогут им преодолеть дистанцию.
По традиции за каждого пробежавшего ЕВРАЗ перечислит деньги на развитие адаптивных видов спорта в учреждения Нижнего Тагила и Качканара.
Впервые в этом году каждый желающий сможет увидеть онлайн трансляцию мероприятия на YouTube, перейдя по ссылке
ВНИМАНИЕ! Напоминаем всем бегунам о необходимости предварительной проверки здоровья. Осознанный подход к занятиям любым видом спорта – это получение медицинского допуска.
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