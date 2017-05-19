Прокуратура проверяет информацию о том, что врач ударил пенсионерку в поликлинике в Нижнем Тагиле
Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила начала проверку по сообщениям СМИ об инциденте в поликлинике, где врач ударил пожилую пациентку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области в четверг.
По данным СМИ, на которые ссылается прокуратура, 16 мая пенсионерка пришла за рецептом для получения бесплатного лекарства от астмы. В кабинете врач-терапевт якобы нанес ей телесные повреждения.
Прокуратура намерена установить обстоятельства произошедшего, опросит женщину и ее родственников, а также медицинский персонал больницы.
«При подтверждении данного факта подлежит установлению степень тяжести причиненного пожилому человеку вреда здоровью», — говорится в сообщении.
Кроме того, будет дана оценка соблюдению норм профессиональной этики со стороны врача-терапевта.
Как сообщают местные СМИ, пострадавшей пенсионерке 67 лет, у нее компрессионный перелом позвоночника и астма, вторая группа инвалидности. По словам женщины, врач вытолкнул ее из кабинета и бросил на бетонный пол, после чего она потеряла сознание. Инцидент произошел после того, как она взяла в кабинете после общения с врачом свою карточку и выходила из кабинета.
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