Свердловские студенты-железнодорожники сдают тест на ВИЧ
Учащиеся профильного вуза привлекают внимание к всероссийской акции.
Свердловская железная дорога присоединилась к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к 21 мая – Международному дню памяти жертв СПИДа. Как сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе магистрали, в рамках мероприятия будущие железнодорожники прошли экспресс-тестирование на ВИЧ.
Организатор акции – российский Фонд социально-культурных инициатив – таким образом собирается привлечь к проблеме распространения эпидемии СПИДа внимание молодежи, как одной из групп риска. В Уральском государственном университете путей сообщения и его филиале – Пермском институте железнодорожного транспорта работали мобильные пункты экспресс-тестирования на наличие ВИЧ-инфекции. На информационных стендах вузов размещены плакаты и листовки, на мультимедийных экранах в учебных корпусах и группах вузов в соцсетях – специальные видеоролики.
Кроме того, на крупных вокзалах Свердловской магистрали распространяются памятки, заостряющие внимание пассажиров на существующей проблеме и мерах профилактики. Информационные листовки появятся также в скорых пригородных поездах «Ласточка» (перевозчик ОАО «СПК») и в поездах дальнего следования формирования Уральского филиала АО «ФПК». На вокзале Екатеринбург на информационных мультибоксах в пригородном зале транслируются тематические видеоролики.
Напомним, акция «Стоп ВИЧ/СПИД» направлена на объединение усилий органов государственной власти и общественных организаций для привлечения внимания к проблеме распространения заболевания на территории России. Проводится с целью информирования населения об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни. Акция поддерживает добровольческие движения и социальную активность молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе по формированию ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.
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