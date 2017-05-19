Первые в этом году по-настоящему теплые выходные ждут уральцев
19.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Синоптики пообещали свердловчанам 22-24 градуса тепла.
Первые по-настоящему теплые выходные ожидают жителей Екатеринбурга и Свердловской области, сообщили 19 мая «АиФ-Урал» в Уралгидромете.
Столбик термометра поднимется до отметки 22-24 градуса тепла. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди.
Отметим, что нынешней весной на Среднем Урале было достаточно прохладно. Еще несколько дней назад в Екатеринбурге, к примеру, пролетал снег.
© ural.aif.ru