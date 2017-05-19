Первые в этом году по-настоящему теплые выходные ждут уральцев

| 19.05.2017 | Новости | Комментариев нет

Синоптики пообещали свердловчанам 22-24 градуса тепла.

Первые по-настоящему теплые выходные ожидают жителей Екатеринбурга и Свердловской области, сообщили 19 мая «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

Столбик термометра поднимется до отметки 22-24 градуса тепла. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди.

Отметим, что нынешней весной на Среднем Урале было достаточно прохладно. Еще несколько дней назад в Екатеринбурге, к примеру, пролетал снег.

© ural.aif.ru

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